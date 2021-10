YuppTV erhält exklusive Übertragungsrechte für den ICC Men's T20 World Cup 2021 für die Regionen Kontinentaleuropa und Südostasien*

„Wir freuen uns sehr, unsere langfristige Zusammenarbeit mit YuppTV fortzusetzen und das Interesse am ICC Men's T20 World Cup zu steigern und ihn populärer zu machen. Die Plattform erreicht ein großes internationales Publikum, und wir möchten allen Cricket-Fans eine erstklassige Übertragungsqualität und optimierten Seherlebnissen in allen Regionen bieten", sagte Harry Griffith, Head of Syndication, Star TV Network .

Die T20-Spiele, die in Dubai, Sharjah, Abu Dhabi und Oman ausgetragen werden, werden in 70 Ländern auf dem europäischen Festland und in Südostasien (*ausgenommen Singapur und Malaysia) ausgestrahlt.

Mit der Übertragung dieses heiß erwarteten Crickettuniers für Fans in allen Ländern wird YuppTV mehr Zuschauer auf seine Plattform holen und ihnen das optimale Spielerlebnis bieten, so dass die Zuschauer zu Hause das Gefühl haben werden, live im Stadion dabei zu sein.

Informationen zu YuppTV:

YuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten Anbieter von TV- und On-Demand-Diensten für südasiatische Inhalte mit mehr als 250 Fernsehkanälen, über 3000 Filmen und mehr als 100 Serien in 14 Sprachen. YuppTV erhielt kürzlich Finanzmittel von Emerald Media, einer panasiatischen Plattform, die von der führenden globalen Investmentfirma KKR für Investitionen in den Medien- und Unterhaltungssektor gegründet wurde, wobei Emerald Media eine beträchtliche Minderheitsbeteiligung in Höhe von 50 Millionen USD an dem Unternehmen erwarb. YuppTV ist derzeit die Nummer 1 unter den Internet-Pay-TV-Plattformen für im Ausland lebende Inder.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.yupptv.com/cricket .

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1659298/ICC_T20_World_Cup_YuppTV.jpg

SOURCE YuppTV