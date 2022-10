HYDERABAD, Índia, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A YuppTv, uma provedora de conteúdos do Sul Asiático de alto nível, anunciou o lançamento da Janya, uma solução de playout baseada na nuvem. A Janya é uma solução revolucionária que oferece TV ao vivo e infraestrutura de playout sob demanda na nuvem.

A solução de playout na nuvem da Janya permite que qualquer emissora – seja canal de notícias, entretenimento ou esportes – tenha a oportunidade de configurar canais imediatamente na plataforma baseada na nuvem, permitindo o acesso a um público maior sem investimento de capital antecipado ou limites de recursos e operações. Com a evolução e o crescimento da OTT, a solução de playout na nuvem Janya permite que as emissoras sejam compatíveis com as plataformas OTT e monetizem por meio de publicidade com a implementação de marcadores SCTE-35.

O mercado atual de TV ao vivo e conteúdos de vídeo sob demanda é impulsionado por conteúdos hiperlocais selecionados de acordo com o consumo em massa. A Janya atende aos requisitos hiperlocais, criando vários canais com uma configuração de baixo custo, mas eficiente. Aproveitando os recursos de configuração multicanal e monetização de anúncios da Janya, as emissoras poderão lançar canais em redes FAST (TV com suporte de anúncios) por meio da infraestrutura de playout na nuvem da Janya.

A infraestrutura de playout na nuvem da Janya também oferece outros recursos inovadores e interessantes, como pesquisas e gráficos interativos, edição de vídeo baseada em nuvem, debates ao vivo e eventos ao vivo.

Ao comentar sobre o lançamento da Janya, Uday Reddy, fundador e CEO da YuppTV da Janya, disse: "A produção e a distribuição de conteúdos de vídeo estão passando por uma fase transformadora na era atual. Com a apresentação de um playout baseado na nuvem, as OTTs, os canais de notícias, esportes e entretenimento têm uma oportunidade sem precedentes. A Janya permite que vários provedores de conteúdos de vídeo atinjam um público maior, utilizando sua tecnologia para atender às necessidades hiperlocais das massas, criando novos caminhos para a geração de faturamento por meio de anúncios e muito mais. Tudo isso, sem o inconveniente dos investimentos de capital antecipados, permitindo oportunidades multicanal para as emissoras."

Sobre a Janya

A Janya é uma plataforma de playout na nuvem que permite que as emissoras criem redes multicanal para atingir um público maior, aproveitando novos fluxos de faturamento por meio de configuração imediata, sem capital inicial, redes FAST com recursos de monetização por anúncios. Para saber mais, acesse https://janya.video/

Sobre a YuppTV

A YuppTV é uma das maiores provedoras do mundo de serviço sob demanda e TV baseada na Internet para conteúdos do Sul Asiático, oferecendo mais de 250 canais de TV, mais de cinco mil filmes e mais de cem programas de TV em 14 idiomas. Fazendo o melhor uso da tecnologia, a YuppTV permite que os consumidores tenham a conveniência do entretenimento doméstico virtual a qualquer hora, em qualquer lugar e em várias telas.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1919309/Janya_Logo.jpg

FONTE YuppTV

