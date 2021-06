YuppTV lance de nouveau Zee, les chaînes du réseau de divertissement premium au Royaume-Uni et en Europe

Les chaînes clés de Zee telles que Zee TV, &TV, Zee Cinema, Zee Telugu, Zee Tamil, Zee Kannada, Zee Keralam, Zee Punjabi, Zee Marathi et Zee Bangla, entre autres, seront disponibles pour les téléspectateurs britanniques et européens

ATLANTA, 4 juin 2021 /PRNewswire/ -- YuppTV, la première plateforme OTT au monde pour le contenu sud-asiatique, a relancé Zee Entertainment au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe le 2 juin 2021. Grâce à cette plateforme, les téléspectateurs pourront désormais capter sur les chaînes Zee un vaste panel de fictions pertinentes, de non-fictions sur des sujets sous haute tension, d'événements marquants et de superproductions en hindi et en langues régionales.

Zee Entertainment offre un bouquet de chaînes de divertissement et est l'un des leaders parmi les chaînes de divertissement de l'Asie du Sud. Avec la relance de ce réseau au Royaume-Uni et dans les marchés du reste de l'Europe, les utilisateurs de YuppTV pourront profiter d'une programmation riche et variée, qui aborde tous les genres.

Commentant l'association, M. Uday Reddy, fondateur et PDG de YuppTV, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous joindre une fois de plus à l'un des principaux réseaux de divertissement, Zee Entertainment, pour ramener ses chaînes de divertissement premium sur les marchés du Royaume-Uni et du reste de l'Europe. Ces marchés offrent un potentiel illimité pour la télévision indienne en langues hindi et régionales, et les chaînes Zee seront une valeur ajoutée à notre bibliothèque qui propose déjà un choix très vaste. Les utilisateurs de YuppTV peuvent maintenant regarder leur contenu préféré de Zee, ce qui leur donne plus d'options de divertissement. »

Ashok Namboodiri, responsable en charge du commerce international chez Zee Entertainment Enterprises Limited, a déclaré : « ZEE touche plus de 1,3 milliard de téléspectateurs dans le monde, et nous continuons de croître et de ravir nos téléspectateurs. YuppTV et ZEE collaborent depuis une dizaine d'années sur plusieurs marchés et offrent au public le meilleur du divertissement au monde. Grâce à ce partenariat, le public au Royaume-Uni et en Europe peut désormais profiter d'un large éventail de chaînes de divertissement de ZEE et rester informé de toutes les dernières nouvelles avec Zee News et Zee Business du portefeuille Zee Media. »

Parul Goel, responsable commercial de ZEE UK, a déclaré : « Nous sommes ravis de notre nouveau partenariat avec YuppTV et de pouvoir proposer notre contenu primé et divertissant sur la plateforme de YuppTV. Les téléspectateurs de YuppTV seront comblés car, grâce à ZEE, ils auront accès à des chaînes dans six à sept langues indiennes et à autant de genres. »

Que ce soit un drame familial captivant comme « Kumkum Bhagya », la comédie familiale « BhabhiJi Ghar Par Hai » ou le reality show « Indian Pro Music League », les utilisateurs de YuppTV peuvent accéder à l'offre de chaînes Zee via sa plateforme. Les utilisateurs auront accès à des chaînes telles que Zee TV, & TV et Zee Cinema (films les plus récents) ainsi qu'à diverses chaînes régionales telles que Zee Telugu, Zee Tamil, Zee Kannada, Zee Keralam, Zee Punjabi, Zee Marathi et Zee Bangla.

La reprise de contenu premium sur la plateforme montre l'engagement fort de YuppTV dans l'espace OTT à l'international et en Inde.

