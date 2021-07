YuppTV lance la plateforme de streaming de premier rang SonyLIV dans les marchés internationaux

Les utilisateurs pourront profiter des productions premium Originals et des émissions de télévision de SonyLIV sur YuppTV au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Moyen-Orient et en Europe

ATLANTA, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- YuppTV, la première plateforme OTT au monde pour le contenu sud-asiatique, a lancé SonyLIV le 1er juillet au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Moyen-Orient et en Europe. Outre un large éventail de programmes de divertissement diffusés en version originale, les utilisateurs pourront profiter des productions Originals phares de SonyLIV, d'émissions de télévision et de longs métrages de différents genres.

SonyLIV propose également un bouquet de contenus VOD (vidéo-sur-demande), notamment des productions premium Originals, des émissions de télévision à succès et des longs métrages. Grâce au lancement de SonyLIV sur YuppTV au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Moyen-Orient et en Europe, les utilisateurs de la plateforme pourront profiter d'un large éventail d'émissions et de films de différents genres.

Au sujet de cette association, M. Uday Reddy, fondateur et PDG de YuppTV, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'ajouter SonyLIV à notre vaste bibliothèque de contenus et de donner à ce géant du divertissement la chance d'élargir considérablement sa portée mondiale. Grâce à cet ajout, les utilisateurs pourront profiter des meilleurs et plus récents contenus de SonyLIV sur notre plateforme. Ces marchés abritent un grand nombre de téléspectateurs indiens potentiels, tant pour les émissions en hindi que pour les longs métrages d'Inde du Sud. Cette association sera bénéfique pour les deux plateformes. L'ajout de contenu premium sur la plateforme montre que YuppTV reste fortement engagée dans l'espace OTT, dans les marchés internationaux comme dans les marchés indiens. »

M. Manish Aggarwal, responsable de la division Growth and Monetization, Digital Business à SonyLIV, a affirmé : « Nous nous réjouissons à la perspective d'étendre notre présence à l'étranger et d'offrir un vaste éventail de contenus enrichissants et diversifiés à un plus grand nombre de téléspectateurs par l'intermédiaire de YuppTV. C'est un plaisir de travailler avec YuppTV et de continuer à transformer le paysage du divertissement indien à l'échelle mondiale. Cette collaboration rendra notre contenu plus facilement accessible et nous aidera à offrir une expérience fluide à nos téléspectateurs. »

À l'aide de la plateforme YuppTV, les utilisateurs pourront accéder à une abondance de contenus SonyLIV, y compris des productions ultras célèbres comme Scam 1992 – The Harshad Mehta Story, Maharani et Avrodh. Ils pourront profiter non seulement d'un éventail d'émissions diffusées en plusieurs langues, y compris en hindi, marathi et bengali, mais aussi de contenu d'Inde du Sud doublé en hindi.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.yupptv.com .

