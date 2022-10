YuppTV obtém direitos de transmissão da Copa do Mundo de Críquete T20 masculino do ICC de 2022

~Os direitos de transmissão abrangem 75 países em toda a Ásia e Europa~

ATLANTA, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A YuppTV, uma provedora OTT de conteúdo do sul da Ásia, anunciou que adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de Críquete T20 masculino do ICC de 2022, programada para ocorrer entre 16 de outubro e 13 de novembro de 2022.

YuppTV Bags Broadcasting Rights for The ICC MEN’S T20 World Cup 2022

A YuppTV obteve os direitos exclusivos de transmissão da Copa do Mundo de Críquete T20 masculino do ICC da Austrália de 2022 para 75 países, incluindo Europa Continental, Malásia (não exclusivo), Japão, China, Hong Kong (não exclusivo), Nepal, Butão, Maldivas e sudeste da Ásia (com exceção de Singapura). O torneio será transmitido AO VIVO pela plataforma da YuppTV.

A Copa do Mundo de Críquete T20 masculino do ICC de 2022 é a 8ª edição do torneio e será realizada em sete locais na Austrália entre 16 de outubro e 13 de novembro de 2022. Um total de 16 times competirá no torneio pelo título mundial de campeões do T20. No total, 45 partidas estão programadas para serem jogadas no torneio.

Ao comentar a aquisição bem-sucedida, Uday Reddy, CEO e fundador da YuppTV , disse: "O críquete é um dos maiores esportes em todo o mundo, com bilhões de torcedores localizados em diferentes cantos do mundo. O T20 começou como um formato empolgante e, nos últimos anos, tornou-se uma das formas mais assistidas e amadas do jogo. O combate animado entre equipes internacionais pelo domínio mundial garante ser uma experiência fascinante para os espectadores, que se prepararão no conforto de suas casas para assistir à Copa do Mundo de Críquete T20 masculino do ICC de 2022 para torcer por seus times favoritos e levá-los à vitória. É com imenso prazer que levamos o torneio para milhões de pessoas em toda a Ásia e Europa, e esperamos que os usuários acessem as partidas em nossa plataforma para assistir toda a ação ao vivo!"

Torcedores de todo o mundo aguardam o jogo mais esperado, Índia x Paquistão, que será realizado no domingo, 23 de outubro de 2022, no estádio MCG, na Austrália. O último jogo do torneio está programado para 13 de novembro de 2022.

Sobre a YuppTV

A YuppTV é uma das maiores provedoras do mundo de serviço sob demanda e TV com base na internet para conteúdo do sul da Ásia, oferecendo mais de 250 canais de TV, mais de 3 mil filmes e mais de cem programas de TV em 14 idiomas. A YuppTV oferece aos seus consumidores a conveniência do entretenimento virtual em casa a qualquer hora e em qualquer lugar.

