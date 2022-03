YuppTV obtém direitos de transmissão da TATA IPL 2022

Com transmissão de 26 de março a 29 de maio de 2022, os clientes da YuppTV poderão assistir aos jogos e torcer por seus times e jogadores favoritos do conforto e da segurança de suas casas. Este ano marca a estreia de duas novas franquias - Gujarat Titans (GT) e Lucknow Super Giants (LSG) - juntamente com as franquias existentes - Chennai Super Kings (CSK), Delhi Capitals (DC), Kolkata Knight Riders (KKR), Mumbai Indians (MI), Punjab Kings (PBKS), Rajasthan Royals (RR), Royal Challengers Bangalore (RCB) e Sunrisers Hyderabad (SRH).

Uday Reddy, fundador e CEO da YuppTV, disse: "O críquete sempre atraiu multidões e a IPL reimaginou o formato e o entusiasmo associados a ele. Alinhados com o objetivo de levar o críquete para as massas, temos o prazer de oferecer a plataforma de streaming de escolha e de expandir o alcance para 114 países em todo o mundo. Estamos garantindo que nossa robusta tecnologia de back-end oferecerá uma transmissão ininterrupta e em tempo real do esporte que colocou a Índia no mapa mundial com relação às ligas internacionais."

"Estamos felizes por continuar nossa associação de longa data com a YuppTV, que continua a atender à diáspora indiana global com conteúdo de primeira classe. A Tata IPL 2022 promete ser a maior e mais empolgante edição desde seu início," disse Harry Griffith, diretor de aquisição e marketing - Esportes, Disney Star.

Os jogos da liga serão realizados no Wankhede Stadium, Brabourne Stadium, no DY Patil Stadium em Mumbai, e no MCA International Stadium em Pune. O torneio será composto por 74 jogos nesta temporada.

Os jogos serão transmitidos para as seguintes regiões pela YuppTV:

Austrália

Europa Continental

Sudeste Asiático (exceto Singapura)

Malásia

América Central e do Sul

Ásia Central

Ilhas do Pacífico

Sri Lanka

Paquistão

Japão

Nepal

Butão

Maldivas

Sobre a YuppTV

A YuppTV é uma das maiores provedoras do mundo de serviço sob demanda e TV com base na internet para conteúdo do sul da Ásia, oferecendo mais de 250 canais de TV, mais de 3 mil filmes e mais de cem programas de TV em 14 idiomas.

Acesse https://www.yupptv.com/cricket para mais informações.

