YuppTV obtient les droits de diffusion de la Coupe d'Asie 2022

La 15e édition de la Coupe d'Asie de cricket sera diffusée en direct sur la plateforme OTT de YuppTV dans plus de 70 pays.

ATLANTA, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- L'une des principales plateformes OTT mondiales, YuppTV, a obtenu les droits de diffusion de la Coupe d'Asie 2022. Le tournoi de cricket débutera le 27 août 2022 et sera disponible pour les téléspectateurs en ligne exclusivement sur les plateformes de streaming de YuppTV dans plus de 70 pays, dont l'Europe continentale, la Malaisie, l'Australie (non exclusive), la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Asie du Sud-Est (sauf Singapour) et Hong Kong (non exclusive). Les matchs se dérouleront dans deux villes, Dubaï et Sharjah.

YuppTV Bags Broadcasting Rights for Asia Cup 2022

La 15e édition de la Couoe d'Asie, un tournoi international de cricket T20, se tiendra aux Émirats arabes unis du 27 août au 11 septembre 2022. Le tournoi opposera 6 équipes d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Sri Lanka, d'Afghanistan et une autre équipe qui sera sélectionnée lors d'un tour de qualification qui se tiendra à Oman du 20 au 24 août 2022. Les équipes d'Asie sont prêtes à s'affronter pour dominer le la scène asiatique du cricket lors de ce tournoi passionnant en vue de la coupe du monde.

Le match le plus attendu de ce programme aura lieu le 28 août, entre deux géants du cricket, l'Inde et le Pakistan.

Après avoir obtenu les droits de diffusion exclusifs, Uday Reddy, fondateur et PDG de YuppTV, a déclaré : « Nous sommes incroyablement ravis d'annoncer que YuppTV sera le partenaire de diffusion officiel de la Coupe d'Asie de cette année dans plus de 70 pays et nous sommes impatients de permettre aux fans de vivre directement toute l'action du tournoi. Le monde du cricket a toujours été spécial pour nous, comme il l'est pour les gens du monde entier. Il va sans dire que la 15e édition de la Coupe d'Asie sera un évènement passionnant, avec des rivalités féroces au début du tournoi, comme le match entre l'Inde et le Pakistan qui aura lieu le deuxième jour du tournoi. La retransmission cette année sera vraiment exceptionnelle et nous sommes impatients ! »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.yupptv.com/cricket .

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1884515/YuppTV_Asia_Cup_2022.jpg

