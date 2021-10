YuppTV obtient les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du monde masculine de cricket T20 2021 pour les régions d'Europe continentale et d'Asie du Sud-Est*

« Nous sommes ravis de poursuivre notre association à long terme avec YuppTV pour stimuler les interactions et la popularité de la Coupe du monde masculine de cricket T20. La plateforme nous offre une portée internationale exceptionnelle et nous espérons répondre aux attentes de tous les fans de cricket en offrant une couverture de l'événement de classe mondiale et des expériences de visionnement améliorées dans toutes les régions », a déclaré Harry Griffith, chef de la Syndication chez Star TV Network .

Les matchs T20, qui se dérouleront à Dubaï, Sharjah, Abu Dhabi et Oman, seront diffusés dans 70 pays à travers le monde, en Europe continentale et en Asie du Sud-Est (*sauf à Singapour et en Malaisie).

En diffusant l'une des compétitions de cricket les plus attendues par les fans de nombreux pays, YuppTV va attirer davantage de téléspectateurs sur sa plateforme, en leur offrant la meilleure expérience possible des matchs, avec la sensation d'être dans un stade depuis chez eux.

À propos de YuppTV

YuppTV est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de services de télévision et de services à la demande sur Internet pour le contenu sud-asiatique, offrant plus de 250 chaînes de télévision, plus de 3 000 films et plus de 100 émissions de télévision en 14 langues. YuppTV a récemment reçu un financement d'Emerald Media, une plateforme panasiatique créée par la société d'investissement internationale KKR pour investir dans le secteur des médias et du divertissement. Emerald Media a acquis une participation minoritaire significative dans la société pour 50 millions de dollars américains. YuppTV est actuellement classée première plateforme de télévision payante sur Internet pour les Indiens vivant à l'étranger.

Rendez-vous sur https://www.yupptv.com/cricket pour plus d'informations.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1659298/ICC_T20_World_Cup_YuppTV.jpg

SOURCE YuppTV