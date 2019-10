YuppTV s'associe à BSNL pour la fourniture de trios de services

En tant que plus grand fournisseur de haut débit du pays, le réseau de fibre optique de BSNL couvre les moindres recoins du territoire et bénéficie d'une fidèle clientèle mobile. BSNL a le potentiel de fournir des trios de services dans l'ensemble du territoire, y compris dans l'arrière-pays indien.

YuppTV est pour sa part une force incontournable dans le domaine des services vidéo et technologiques. En tant que pionnière en matière d'OTT, YuppTV jouit de plus de 10 années d'expertise dans la diffusion de contenu en direct et de vidéo à la demande (video on demand ou VOD) destinée à un large public à travers le monde et jouit de caractéristiques innovantes. YuppTV propose en effet une bibliothèque de contenu étendue et exclusive ainsi que des chaînes de télévision en direct et de rattrapage, des films et des contenus originaux exclusifs.

BSNL compte parmi les seuls fournisseurs de services à déployer des efforts ciblés et à prendre des initiatives afin de réduire la fracture numérique rurale-urbaine dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC). Grâce à la portée inégalée de BSNL dans toute l'Inde, en particulier sur les marchés de niveaux 2 et 3 et au-delà, et compte tenu de l'expérience éprouvée de YuppTV en matière de technologie supérieure et évolutive ainsi que de sa bibliothèque de contenu étendue et exclusive, les deux marques créeront ensemble une proposition de valeur exemplaire pour l'Inde.

Au sujet du partenariat, M. Uday Reddy, fondateur et PDG de YuppTV, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à un acteur historique du secteur tel que BSNL. Une fois l'accord signé, nous aurons la possibilité de tirer parti du vaste réseau développé par BSNL et de proposer des produits et des fonctionnalités de technologie supérieure à un nombre croissant d'utilisateurs. Chez YuppTV, nous sommes déterminés à démocratiser l'accès à une solution de divertissement à la fine pointe de la technologie grâce à une technologie simple mais efficace et novatrice. Nous comptons sur un partenariat à long terme et un accueil favorable de la part de la vaste base d'utilisateurs de BSNL. »

Shri Pravin Kumar Purwar, direceur général de BSNL, a ajouté : « En tant que pionnière de la technologie OTT depuis 10 ans, YuppTV a su évoluer rapidement au fil du temps, en faisant appel à des technologies révolutionnaires pour fournir des produits de divertissement numérique et vidéo de qualité supérieure et des services tels que la diffusion en direct, la télévision de rattrapage ou les programmes originaux exclusifs. Nous sommes heureux de nous associer à YuppTV afin de proposer une proposition de valeur impressionnante aux consommateurs indiens. »

Sh. Vivek Banzal, directeur (CFA) du conseil d'administration de BSNL, a indiqué que la configuration technique avait déjà été testée avec succès pour fournir à ses clients des trios de services transparents sur une connexion à fibre unique (Bharat Fibre).

Le partenariat a également pour objectif d'aider BSNL à élargir son portefeuille d'offres de services et à rester compétitive dans un marché en évolution rapide et instable. YuppTV regroupera non seulement ses services pour les clients haut débit et mobiles de BSNL, mais aidera également la marque à offrir des services haut débit aux zones mal desservies, en fournissant une infrastructure du dernier kilomètre.

Contact pour les médias :

Manjusha K

manjusha@yupptv.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/839837/YuppTV_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1014379/BSNL_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1014380/Yupp_TV_BSNL.jpg

SOURCE YuppTV