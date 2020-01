YuppTV sichert sich die digitalen Ausstrahlungsrechte für die BCCI Home Season

YuppTV bietet seinen Nutzern in Kontinentaleuropa und Zentralasien hochkarätige Sportereignisse. YuppTV-Nutzer in SAARC-Ländern (außer Indien) können Sportereignisse auch live sehen. Darüber hinaus können Nutzer im Nahen Osten und Nordafrika ebenfalls Sport live verfolgen.

Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV, kommentierte die neueste Entwicklung wie folgt: „YuppTV möchte der südasiatischen Diaspora stets die besten Content- und Entertainment-Lösungen anbieten. In diesem Sinne freuen wir uns sehr über den Erwerb der Rechte für die BCCI Home Season, was es unseren Nutzern einfacher macht, Sportereignisse live und in Echtzeit zu sehen. Wir sind uns sicher, dass unsere Nutzer den bequemen Zugriff in Echtzeit auf ihren Lieblingssport direkt auf ihren bevorzugten Geräten genießen werden."

Cricket-Fans auf der ganzen Welt können die neusten Serien auf YuppTV verfolgen. Sie können sich bei www.yupptv.com anmelden oder diese Seite über die YuppTV-App auf einem Smart TV, einem smarten Blu-ray-Player, einem Streaming-Mediaplayer, einer Spielekonsole, einem Smartphone oder Tablet aufrufen.

Informationen zu YuppTV:

YuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten Anbieter von TV- und On-Demand-Diensten für südasiatische Inhalte mit mehr als 200 TV-Kanälen und über 2.000 Filmen in Indien. YuppTV erhielt Finanzmittel von Emerald Media, einer panasiatischen Plattform, die von der führenden globalen Investmentfirma KKR für Investitionen in den Medien- und Unterhaltungssektor gegründet wurde, wobei Emerald Media eine beträchtliche Minderheitsbeteiligung in Höhe von 50 Millionen USD an dem Unternehmen erwarb. Zuvor erhielt YuppTV in einer ersten Finanzierungsrunde Finanzmittel vom Poarch Creek-Indianerstamm in Alabama.

