Yusaku Maezawa abre processo de inscrição para a primeira missão lunar a bordo do foguete Starship da SpaceX em 2023

TÓQUIO, 3 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O Projeto dearMoon lançou hoje um vídeo anunciando que abriu o processo de seleção para oito civis participarem de uma expedição de uma semana para voar pela lua no foguete Starship da SpaceX em 2023. A viagem será inteiramente financiada pelo empresário japonês Yusaku Maezawa, que está motivado para liderar essa missão por sua curiosidade e desejo de ver e apreciar a Terra de longe.

No anúncio feito por vídeo, em relação à sua motivação por trás do Projeto dearMoon, Maezawa explicou: "Comecei a pensar, cada pessoa que está fazendo algo criativo com sua vida, não são todas elas artistas? Nesse sentido, eu queria que meu convite alcançasse uma comunidade mais ampla e proporcionasse a um maior número de pessoas de todo o mundo a oportunidade de participar dessa jornada. Se você se vê como um artista, então você é um artista."

O engenheiro chefe da SpaceX, Elon Musk, afirmou: "O que é realmente significativo na missão dearMoon é que será o primeiro voo espacial privado com humanos fora da órbita terrestre. Sei que Maezawa também está oferecendo lugares no foguete para que artistas e outros participem, então ele quer que isso seja algo empolgante e inspirador para o mundo todo."

Levando em consideração sua crença de que todos os humanos são artistas criativos à sua maneira, Yusaku Maezawa está incentivando todos os que se consideram artistas a se candidatar, sob duas condições:

Os candidatos que desejarem fazer parte da tripulação da dearMoon devem demonstrar um potencial de crescimento individual a partir dessa missão e garantir que sua experiência traga valor futuro para o mundo, produzindo contribuições sociais que beneficiarão a humanidade para as próximas gerações.

Os candidatos devem ser capazes de apoiar os membros companheiros da tripulação que contam com o mesmo potencial e visão.

Detalhes

O processo de seleção está sendo lançado hoje e procederá da seguinte forma:

Para se candidatar a um lugar no Starship, como parte do Projeto dearMoon, siga este link.

PASSO 1: Pré-registro (até 14 de março, 6h59, hora padrão do Pacífico)

PASSO 2: Triagem inicial (até 21 de março 6h59, hora padrão do Pacífico)

PASSO 3: Designação

PASSO 4: Entrevista on-line

PASSO 5: Entrevista final e check-up médico (final de maio de 2021)

Sobre o Projeto dearMoon

A primeira missão civil a voar pela lua está planejada para acontecer a partir de 2023. O foguete Starship, desenvolvido pela SpaceX de Elon Musk, fará uma viagem de ida e volta à lua com duração de uma semana. Em 2018, o empresário japonês Yusaku Maezawa comprou todos os assentos disponíveis a bordo desse foguete. Com o desejo de proporcionar a oportunidade da viagem ao maior número possível de indivíduos talentosos, ele anunciou, em março de 2021, seus planos de selecionar 8 tripulantes em todo o mundo. Para mais informações, acesse https://dearmoon.earth/.

O kit de imprensa referente ao Projeto dearMoon está disponível para download aqui. https://www.dropbox.com/sh/kte7bp6nq00z0d1/AADNNBjjTAK2mnfEmF3B_gDSa?dl=0

Sobre Yusaku Maezawa

Yusaku Maezawa, de 45 anos, nasceu no Japão em 1975.

Maezawa é um empreendedor, colecionador de arte, passageiro lunar e ativista social que tem a esperança de ver a paz mundial. Após graduar-se no colégio Waseda Jitsugyo e de passar um tempo vivendo nos Estados Unidos, ele fundou uma empresa de importação e venda de CDs e álbuns pelo correio. Em 1998, ano em que a banda de rock de Maezawa estreou seu primeiro álbum importante, ele também fundou a empresa, START TODAY, que logo cresceu para se tornar o maior shopping on-line de moda do Japão, o ZOZOTOWN, que foi incluído na bolsa de Tóquio e avaliado em dez bilhões de dólares. Em 2019, Maezawa vendeu sua empresa para o Softbank Group e deixou o cargo de CEO. Desde então, trabalhou em vários projetos, como investir em 13 negócios diferentes para ajudá-los a abrir o capital; conduzir um projeto de doações em dinheiro, que até agora já distribuiu 28 milhões de dólares; e realizar um Experimento Social de Renda Básica. (Em março de 2021)

FONTE dearMoon Project

