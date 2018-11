Yutong Bu dodáva 100 elektrických autobusov do Čile a stáva sa najúspešnejším čínskym dodávateľom autobusov v Latinskej Amerike

ŠANGHAJ, 23. novembra 2018 /PRNewswire/ -- Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (600066:CH) (ďalej len „Yutong Bus" alebo „Spoločnosť"), popredný dodávateľov mestských a diaľkových autobusov, podpísal zmluvu na dodávku 100 plne elektrických autobusov do Čile. Yutong má v tomto momente na konte už viac ako 20 000 vozidiel dodaných do Latinskej Ameriky v priebehu ostatných 15 rokov, čím sa stáva najúspešnejším čínskym dodávateľom na americkom kontinente.