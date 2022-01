Yutong Bus affiche une croissance régulière avec un bénéfice net devant passer de 7,87 millions de dollars à 23,61 millions de dollars en 2021, soit une augmentation de 10 à 30 % par rapport à l'année précédente

En 2021, Yutong a réalisé d'importantes percées dans les domaines de la connectivité intelligente, de la conduite autonome, de la technologie des piles à combustible et des nouvelles applications matérielles. En chemin, Yutong a franchi plusieurs étapes importantes visant à offrir une expérience de voyage en transport public améliorée, notamment :

Lancer l'A6, un petit bus autonome, avec des capacités de conduite autonome L4 et qui a été testé au Qatar et au Kazakhstan .

et au . Gagner deux Red Dot Awards.

Atteindre l'exploitation commerciale de masse de son bus à pile à combustible à hydrogène.

Lancer le principe de conception de nouvelle génération de Yutong pour les normes de sécurité de son bus électrique, « YESS ».

Yutong continue d'explorer les marchés étrangers. Jusqu'à présent, Yutong a exporté plus de 80 000 unités et construit un réseau mondial de ventes et de services, couvrant l'Europe, l'Amérique, l'Asie-Pacifique, la CEI, le Moyen-Orient et l'Afrique. Sur ses principaux marchés cibles, Yutong est devenu l'un des principaux fournisseurs de bus.

Tout en prêtant attention à son propre développement, Yutong est actif dans sa responsabilité sociale d'entreprise. Répondant à l'appel aux voyages écologiques et à faible émission de carbone, Yutong a travaillé dur dans le domaine des bus à énergie nouvelle, maîtrisant les trois technologies d'énergie nouvelle que sont l'électricité pure, l'hybride et la pile à combustible à hydrogène, ainsi que la technologie de conduite autonome pour les véhicules commerciaux. Les ventes cumulées de plus de 160 000 bus à énergie nouvelle ont permis de réduire la consommation de carburant de 2,133 milliards de litres chaque année, d'économiser la consommation de 335 millions de mètres cubes de gaz naturel et de réaliser une réduction cumulée des émissions de carbone d'environ 23,25 millions de tonnes.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Yutong Bus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1730542/image_1.jpg

SOURCE Yutong Bus