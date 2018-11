Yutong Bus atteint les 15 000 autobus livrés sur les marchés africains

« La livraison de ce 15 000e autobus marque une étape importante pour nous et pour les marchés africains que nous desservons », a déclaré Hu Huaiban, directeur général des marchés d'outre-mer chez Yutong Bus. « En tant que grande société chinoise, l'une de nos principales priorités dans notre expansion à l'international est de localiser nos stratégies pour aider à créer de l'emploi local. »

La société a mis en place un réseau complet de vente et de service dans près de 50 pays africains, notamment l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Nigéria, la Tanzanie, l'Angola, le Ghana et l'Algérie. Elle soutient également des usines au Nigéria et en Éthiopie en apportant un soutien technique et professionnel aux travailleurs locaux, en fournissant une base à l'industrie automobile locale et en contribuant à la diversification du développement économique.

En 2017, Yutong a vendu un total de 67 568 autobus de grande et moyenne taille, dont 24 865 autobus utilisant des énergies nouvelles. Reconnu mondialement, le groupe est devenu le premier constructeur mondial d'autobus utilisant des énergies nouvelles et a pénétré avec succès les marchés du Royaume-Uni, de la France, du Chili, de la Bulgarie, de l'Islande et de Macao (Chine).

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (code boursier : 600066) (Yutong Bus) est une société de fabrication moderne spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'autobus. Son volume de vente annuel s'élève à 67 568 unités et elle a vendu à ce jour plus de 100 000 autobus utilisant des énergies nouvelles. Première société du secteur des autobus en Chine à être cotée en bourse, Yutong Bus a enregistré un chiffre d'affaires de 33,2 milliards de yuans en 2017. Yutong Bus vend des autobus dans plus de 30 pays sur les six continents et possède une part de marché de plus de 30 % en Chine et de plus de 15 % dans le monde.

