Yutong Bus blir den største leverandøren av elektriske busser i Macao under global utrulling av 90 000 nye energibusser

De 20 elektriske bussene omfatter atten 11m-busser og to 10m-bybusser som brukes til å transportere turister i Macao. 11m-bussen er laget spesielt for Macao. Kapslingsgraden IP68 gjør at den er ugjennomtrengelig for vann i 24 timer, og den er derfor perfekt for regn- og stormdagene som er typiske for Macao. Bybussen 10m, som opprinnelig var designet for det europeiske markedet, omfatter Yutongs «BusEYE Pro»-system for førerassistanse. Dette systemet har fire hovedfunksjoner: kollisjonsadvarsel forover, advarsel om kollisjon med fotgjenger, høydemålingsadvarsel og kjørefeltsadvarsel. Batterisystemet for de to modellene sørger for at kjøretøyene går selv om de blir stående fast i trafikken i lange tider av gangen.

«Hos Yutong utformer vi produkter for forskjellige behov for forskjellige markeder. Macao har meget travle gater og et fuktig klima. Så vi prøver å løse disse problemene og flere andre når vi utformer produkter for dette markedet. I tillegg har vi fire verksteder i Macao som utføre service på nesten alle de elektriske busser i Yutong», sier Jin Yong, administrerende direktør for den asiatiske avdelingen til Yutong Bus.

I tillegg til fremstilling av elektriske busser, leverer Yutong Bus integrerte løsninger for nye energibusser, deriblant transportplanlegging, kjøretøydesign og overvåkningssystemer for kjøretøyer, og tilbyr dessuten praktisk opplæring til lokale operatører. Så langt har Yutong Bus oppnådd et salgsvolum på 90 000 nye energibusser i blant annet Frankrike, Storbritannia, Bulgaria, Island, Chile og Kina (Macao).

Om Yutong Bus

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) er et moderne produksjonsselskap som har spesialisert seg på forskning og utvikling, produksjon og salg av busser. Selskapets årlige salgsvolum er på mer enn 70 000 enheter, med over 90 000 nye energibusser solgt så langt. Yutong Bus selger et betydelig antall busser i over 30 land spredt over seks kontinenter, med en markedsandel på over 30 % i Kina og over 15 % verden rundt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke http://www.yutong.com.

