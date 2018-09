Yutong Bus bliver den største leverandør af elektriske busser i Macau under global udrulning af 90.000 nye energibusser

De 20 elektriske busser omfatter 18 turistbusser på 11 m og 2 bybusser på 10 m, der anvendes til at hente turister i Macau. De 11 m langer turistbusser er specifikt designet til Macau. Deres IP68 beskyttelsesniveau gør busserne uimodtagelige over for vand i 24 timer, også selvom det er nedsænket i vand, hvilket gør dem perfekt egnet til de regn- og stormfyldte dage, som er så typiske for Macau. De 10 m lange bybusser, som oprindeligt blev konstrueret til det europæiske marked, leveres med Yutongs førerassistancesystem "BusEYE Pro". Systemet har fire primære funktioner - advarsel om kollision foran bussen og kollision med fodgængere, afstandsadvarsel og advarsel vedrørende vognbaneskift. Batterisystemet til de to modeller gør, at busserne holdes i gang, også selvom de sidder fast i trafikken i længere tid.

"Hos Yutong laver vi design, som passer til forskellige behov på forskellige markeder. I Macau er vejene meget tæt befærdet og vejret er fugtigt. Vi prøver derfor at løse disse problemer og meget andet, når vi designer til dette marked. Herudover har vi fire servicestationer i Macau, som kan dække næsten alle elektriske busser fra Yutong, som er i drift", siger Jin Yong, som er direktør for den asiatiske afdeling af Yutong Bus.

Udover produktion af elektriske busser tilbyder Yutong Bus også integrerede enkeltstops-løsninger til nye energibusser, herunder systemer til transportplanlægning, køretøjsdesign og overvågning af køretøjer, samtidig med at man tilbyder praktisk træning af lokale operatører. Til dato har Yutong Bus solgt i alt 90.000 nye energibusser til bla. Frankrig, Storbritannien, Bulgarien, Island, Chile og Macau Kina.

Om Yutong Bus

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) er en moderne produktionsvirksomhed, som har specialiseret sig i forskning og udvikling, produktion og salg af busser. Virksomhedens årlige salgsvolumen ligger på over 70.000 enheder, og til dato har Yutong Bus solgt over 90.000 nye energibusser. Yutong Bus sælger et betragteligt antal busser i mere end 30 lande på 6 kontinenter, og har en markedsandel i Kina på over 30 % og en global markedsandel på over 15 %.

Se flere oplysninger på http://www.yutong.com .

Fernando Li

+86-371-6671-8999

sales@yutong.com