Yutong Bus devient le plus grand fournisseur de bus électriques à Macao dans le cadre du déploiement mondial de 90 000 bus à énergies nouvelles

MACAO, 27 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Vingt bus électriques conçus et fabriqués par Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus), fournisseur leader mondial de bus et d'autocars, ont été mis en service à Macao. La livraison des bus à Melco Resorts & Entertainment élève à 78 % la part de Yutong sur le marché des bus électriques à Macao. Actuellement, sur les 2 700 bus et autocars circulant à Macao, 1 400, soit plus de 50 %, ont été fournis par Yutong.

Guests cut the tape to anounce the utilization of Yutong electronic bus in Macao Hu Huaiban, General Manager of International Business of Yutong Bus gives a Yutong bus model as present to Akiko Takahashi, the executive vice president of Melco Resorts & Entertainment

Les 20 bus électriques incluent dix-huit autocars de 11 mètres, et deux bus urbains de 10 mètres utilisés pour récupérer les touristes à Macao. L'autocar de 11 mètres a été spécialement conçu pour Macao : son niveau de protection IP68 le rend imperméable à l'eau pendant 24 heures, même en cas de submersion, ce qui en fait l'autocar idéal pour les journées pluvieuses et orageuses typiques de Macao. Le bus urbain de 10 mètres, initialement conçu pour le marché européen, offre le système d'aide à la conduite « BusEYE Pro » de Yutong. Le système est doté de quatre fonctions principales : alerte de collision avant, alerte de collision de piéton, alerte de mesure d'espacement entre véhicules, et alerte de dérive de la trajectoire. Le système de batterie de ces deux modèles permettra de faire fonctionner les véhicules même en cas de blocage dans un embouteillage pendant de longues durées.

« Chez Yutong, nous concevons des produits répondant aux divers besoins des différents marchés. Macao se caractérise par des routes encombrées et par un climat humide. C'est pourquoi nous essayons de résoudre ces problèmes ainsi que d'autres lors de la conception destinée à ce marché. En outre, nous possédons quatre stations-services à Macao, qui peuvent couvrir la quasi-totalité des bus électriques de Yutong en exploitation », a déclaré Jin Yong, directeur général de la division asiatique de Yutong Bus.

Parallèlement à la fabrication de bus électriques, Yutong Bus offre des solutions intégrées à guichet unique de bus à énergies nouvelles, incluant la planification des transports, la conception de véhicules, ainsi que les systèmes de contrôle des véhicules, tout en proposant des formations pratiques aux opérateurs locaux. À ce jour, Yutong Bus a enregistré un volume de chiffre d'affaires total de 90 000 bus à énergies nouvelles notamment en France, au Royaume-Uni, en Bulgarie, en Islande, au Chili et à Macao, en Chine.

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) est une société de fabrication moderne spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente de bus. Son volume de chiffre d'affaires annuel est supérieur à 70 000 unités, avec plus de 90 000 bus à énergies nouvelles vendus à ce jour. Yutong Bus vend des bus à grand volume dans plus de 30 pays répartis sur six continents, possédant une part de marché de plus de 30 % en Chine et de plus de 15 % à l'échelle mondiale.

