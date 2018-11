Yutong Bus dostarczy 100 elektrycznych autobusów do Chile, tym samym stając się wiodącym dostawcą autobusów z Chin w Ameryce Łacińskiej

Autobus elektryczny E12 – model, który Yutong dostarczy do Chile – zasilany jest przez moc 324 kWh i charakteryzuje się niskim poziomem konsumpcji energii. Model wyposażony jest w ładowarkę 150 kW DC, przez co ładowanie jest szybsze i łatwiejsze. Naładowanie autobusu do pełna zajmuje zaledwie 2 godziny. Zakładając ciągłe wykorzystanie pojazdów, mogą być one ładowane w niższej cenie nocą, co wiąże się ze zmniejszeniem kosztów operacyjnych.

– Już od 13 lat wzmacniamy naszą obecność w Chile, wdrażając model Yutong zakładający dostosowanie produktów, akcesoriów, finansowanie i kompleksową ochronę w służbie zróżnicowanych klientów na różnorodnych rynkach – skomentował Chang Hao, zastępca kierownika generalnego rynków zagranicznych w Yutong.

Yutong zajmuje pierwsze miejsce pośród chińskich eksporterów autobusów do Ameryki Łacińskiej już od trzech lat. Jak do tej pory firma dostarczyła 20 635 autobusów na ten kontynent, stanowiąc tym samym 54% chińskich eksportów w tym sektorze, co tylko potwierdza wiodącą pozycję firmy na kontynencie.

Aby obsługiwać autobusy już w użytku w Chile, firma Yutong otworzyła siedem stacji konserwacji pojazdów z partnerami w celu zapewnienia kompleksowych usług i szkoleń operacyjnych. Kursy z prowadzenia, utrzymania, struktury pojazdów, radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych i rozwiązywania problemów zostały opracowane specjalnie z myślą o nowych elektrycznych autobusach.

W 2017 r. firma Yutong sprzedała całkowitą liczbę 67 568 dużych i średnich autobusów, w tym 24 865 pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii. Firma stała się wiodącym na świecie producentem elektrycznych autobusów cieszącym się międzynarodową renomą. Firmie udało się z powodzeniem wejść na rynki Wielkiej Brytanii, Francji, Chile, Bułgarii, Islandii i Makao w Chinach.

O Yutong Bus

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) to nowoczesna firma produkcyjna specjalizująca się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży autobusów. Roczny poziom sprzedaży firmy sięga 67 568 jednostek, a jak do tej pory firma sprzedała ponad 100 000 pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii. Yutong Bus to pierwsza firma produkująca autobusy w Chinach, która została notowana na giełdzie (symbol: 600066), licząc 33,2 miliardy juanów obrotu w 2017 r. Firma Yutong Bus sprzedaje znaczną liczbę autobusów w ponad 30 krajach na sześciu kontynentach, a jej udziały rynkowe wynoszą 30% w Chinach i ponad 15% na świecie.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://www.yutong.com.

Zapytania medialne:

Fernando Li

+ 86-371-6671-8999

sales@yutong.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/788859/Yutong_Bus_Chile.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/788860/Yutong_E12_electrical_bus.jpg

Related Links

http://www.yutong.com



SOURCE Yutong Bus