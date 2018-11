Yutong Bus entregará 100 ônibus elétricos ao Chile, tornando-se o principal fornecedor chinês de ônibus na América Latina

O E12 Electrical Bus, o modelo que a Yutong vai entregar para o Chile, está equipado com 324 kWh de capacidade energética e baixo consumo de energia. O modelo vem com um carregador DC de 150 kW, tornando o carregamento dos veículos mais fácil e rápido. Demora apenas 2 horas para carregar totalmente o ônibus. Sob a premissa de continuar a operação do veículo, os ônibus podem ser carregados a um preço menor à noite, reduzindo o custo da operação posterior do cliente.

"Durante 13 anos estivemos fortalecendo nossa presença no Chile, implementando o 'Modelo Yutong' de produtos personalizados, acessórios, financiamento e proteção abrangente para atender diferentes clientes em diferentes mercados", disse Chang Hao, vice-gerente geral de mercados estrangeiros da Yutong.

A Yutong foi classificada como a maior exportadora chinesa de ônibus na América Latina nos últimos três anos, com um total de 20.635 ônibus entregues até o momento, representando 54% de todas as exportações chinesas do setor, demonstrando a posição de liderança da Companhia no continente.

Para atender os veículos que já estão em uso no Chile, a Yutong abriu sete estações de serviço em parceria para fornecer um serviço completo, bem como treinamento operacional. Os cursos sobre direção, manutenção, estrutura do veículo, cuidados de emergência e solução de problemas são fornecidos especialmente para o ônibus de nova energia.

Em 2017, a Yutong teve uma venda total de 67.568 ônibus de grande e médio porte, incluindo 24.865 ônibus de energia nova. Tornou-se a líder mundial na fabricação de ônibus de nova energia com reconhecimentos internacionais, entrando com sucesso nos mercados do Reino Unido, França, Chile, Bulgária, Islândia e Macau na China.

Sobre a Yutong Bus

A Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) é uma companhia industrial moderna especializada em Pesquisa e Desenvolvimento, fabricação e vendas de ônibus. Seu volume de vendas anual chega a 67.568 unidades, com mais de 100.000 ônibus de energia alternativa vendidos até o momento. A Yutong Bus foi a primeira empresa a ser negociada na Bolsa na indústria de ônibus da China (código de ações: 600066), com um volume de negócios de 33,2 bilhões de yuans em 2017. A Yutong Bus vende ônibus com volume considerável em mais de 30 países em seis continentes, com uma participação de mercado de mais de 30% na China e mais de 15% no mundo.

Para mais informações, visite http://www.yutong.com.

