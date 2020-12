Yutong Bus fournira 1 002 bus durant la Coupe du monde 2022 - la plus grande commande de bus électriques de l'histoire

Une cérémonie de signature en ligne portant sur la stratégie de bus électriques du Qatar a eu lieu le 30 novembre, en présence du Premier ministre du Qatar, Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, du ministre des Transports et des Communications, HE Jassim bin Saif Ahmed AI-Sulaiti, de l'ambassadeur de Chine au Qatar, Zhou Jian, du conseiller commercial du Bureau économique et commercial de l'ambassade de la République populaire de Chine (RPC) au Qatar, Yang Song, du PDG de Mowasalat, Fahad Saad Al-Qahtani, du directeur général adjoint de la Qatar Free Zones Authority (QFZA), Abdulla Al-Misnad, et du PDG du Yutong Group, Tang Yuxiang.

Lors de l'événement, Yutong Bus a également signé un accord-cadre avec la QFZA et Mowasalat pour l'établissement d'une usine de montage au Qatar, alors que le gouvernement qatari continue de promouvoir le développement de son infrastructure de bus électriques. Durant l'édition Qatar 2022, ce sera la première fois qu'autant de bus électriques écologiques zéro émission seront utilisés pendant une Coupe du monde, et Yutong Bus est fière de participer à la mission qui consiste à en faire un événement sportif écologique et durable.

« Yutong Bus continuera de travailler en étroite collaboration avec les partenaires locaux pour accélérer l'établissement du réseau de transports en commun au moyen d'une solution énergétique écologique intégrée, a déclaré Shen Hui, directeur général de Yutong Bus au Moyen-Orient. L'usine de montage mise sur pied pour les bus électriques avec la QFZA et Mowasalat se chargera de la conception et de la fabrication des bus électriques au Qatar même, ce qui permettra de mettre une plus grande expérience et davantage de technologies au profit du développement durable des transports en commun locaux. »

Pour Yutong Bus, la Coupe du monde Qatar 2022 se veut un autre événement sportif international d'envergure auquel elle fournit des services et du soutien à la suite de la Coupe du monde de la FIFA 2018 en Russie, ainsi que de nombreuses conférences internationales comme les rencontres de l'APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique). Grâce à ses capacités et à son expérience dans le cadre d'événements internationaux d'envergure ainsi qu'à la qualité extraordinaire de ses produits, Yutong Bus gagne une fois de plus la confiance de ses clients.

En tant qu'entreprise novatrice dans le domaine international des bus à nouvelle énergie, Yutong Bus a pris la tête de la recherche et du développement (R&D) dans les domaines de la conservation de l'énergie des bus et de la recherche de nouvelles énergies. Elle maîtrise désormais pleinement les technologies de base nécessaires à la conception et à la fabrication de véhicules à nouvelle énergie, comme l'adaptation et l'optimisation des bus électriques, l'intégration et le contrôle des systèmes ainsi que la recharge sans fil des bus. Yutong Bus a établi la plus grande base de production de véhicules à nouvelle énergie en Chine afin de tirer parti de la technologie de pointe de son centre de R&D de niveau étatique.

Grâce à cet atout, Yutong Bus a vendu plus de 130 000 nouveaux bus à nouvelle énergie à plus de 350 villes, ainsi qu'à 24 pays et régions du monde, dont la France, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Chili et le Danemark. L'entreprise élargit sans relâche ses activités mondiales liées aux produits à nouvelle énergie en répondant adéquatement aux besoins des clients en quête de produits personnalisés.

Depuis la fabrication du premier bus, Yutong Bus ne mise pas seulement sur le véhicule en soi, mais adhère aussi au concept de marque « better bus better life » (de meilleurs bus pour une meilleure vie). Ce faisant, elle s'engage à approfondir la collaboration avec les parties concernées dans le cadre d'une stratégie win-win afin qu'elles puissent fournir conjointement une expérience de voyage plus agréable, écologique, efficace et de meilleure qualité dans les transports en commun de demain.

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. est une entreprise de fabrication moderne qui se spécialise dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de bus. Son volume annuel de ventes dépasse les 70 000 unités, et elle a vendu plus de 130 000 bus à nouvelle énergie à ce jour. Yutong Bus vend un volume considérable de bus dans plus de 30 pays sur six continents. Sa part de marché dépasse les 30 % en Chine et les 15 % à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.yutong.com.

