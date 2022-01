Yutong Bus mostra crescimento constante com lucro líquido esperado para aumentar de USD 7,87 milhões para USD 23,61 milhões em 2021, um aumento de 10% a 30% em relação ao ano anterior

ZHENGZHOU, China, 20 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Yutong Bus Co., Ltd. ("Yutong", SHA: 600066), fabricante líder mundial de veículos comerciais, rompeu com a tendência do mercado de ônibus da China ao cumprir seu autodesafio de 0,17% de crescimento do faturamento para 2021. No ano passado, a empresa fez 42.065 ônibus, um leve aumento de 0,2% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas de ônibus atingiram 41.828, registrando um aumento de 0,17% em relação ao ano anterior, com o lucro líquido de 2021 previsto para aumentar de USD 7,87 milhões para USD 23,61 milhões.