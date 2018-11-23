Yutong Bus предоставит 100 электробусов чилийскому заказчику и станет ведущим китайским поставщиком автобусов на рынке Латинской Америки

100 автобусов с полностью электрическим приводом будут использоваться компаниями Buses Vule и STP Santiago в системе общественного транспорта чилийской столицы Сантьяго. Договор с Yutong является результатом внедрения разработанной чилийским правительством политики экологичной урбанизации, в числе других мер предполагающей и полную замену существующего парка общественного транспорта автомобилями на новых источниках энергии к 2050 году.

Электробус E12 Electrical Bus, которую Yutong планирует поставить в Чили, оснащен электродвигателем с мощностью 324 кВт-ч и характеризуется чрезвычайно низким энергопотреблением. Зарядное устройство 150 кВт пост. тока обеспечивает быструю и простую зарядку автобусных аккумуляторов. Процесс полной перезарядки занимает всего 2 часа. В условиях непрерывного использования автобусы можно заряжать в ночное время, когда действует сниженный тариф на электроэнергию, что в конечном итоге позволит клиенту сократить эксплуатационные расходы.

«На протяжении 13 лет мы наращиваем свое присутствие в Чили, внедряя «модель Yutong», предполагающую создание индивидуальных продуктов, комплектующих, привлечение финансирование и обеспечение комплексной защиты для обслуживания разнообразных нужд клиентов на различных рынках», - отметил заместитель генерального директора по вопросам освоения зарубежных рынков компании Yutong Чан Хао (Chang Hao).

Последние три года Yutong неизменно занимает первое место среди всех китайских экспортеров общественного транспорта в Латинскую Америку. На сегодняшний день компания поставила региональным клиентам в общей сложности 20 635 автобусов, что соответствует 54% всего объема китайского экспорта в Латинскую Америку и наглядно демонстрирует лидерские позиции предприятия на этом континенте.

В целях технического обслуживания автомобилей, уже используемых чилийскими заказчиками, Yutong в партнерстве с местными коллегами открыла семь сервисных станций, предоставляющими полный комплекс услуг техобслуживания, а также подготовку эксплуатационного персонала. Для покупателей новых электробусов компания разработала специальные курсы обучения вождению, техническому обслуживанию, конструкции транспортного средства, действиям в экстренных ситуациях и устранению распространенных неисправностей.

В 2017 году общий объем продаж крупно- и среднегабаритных автобусов Yutong составил 67 568 единиц, включая 24 865 автомобилей, функционирующих на новых источниках энергии. На сегодняшний день предприятие является ведущим мировым производителем электробусов, пользующимся высокой репутацией на мировых рынках и успешно осваивающим регионы - Великобританию, Францию, Чили, Болгарию, Исландию и Макао.

О компании Yutong Bus

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) - крупное современное производственное предприятие, специализирующееся на проектировании, производстве и продажах автобусов. Годовой объем продаж продукции компании достигает 67 568 единиц, а совокупное число проданных электробусов на сегодняшний день уже превышает 100 000 единиц. Yutong Bus стал первым предприятием китайской автобусной отрасли, чьи акции были зарегистрированы на фондовой бирже (код акций: 600066). Общий товарооборот компании в 2017 году составил 33,2 млрд юаней. Yutong Bus осуществляет крупные поставки автобусов в более чем 30 стран на шести континентах. На долю компании приходится свыше 30% китайского рынка и более 15% общемирового рынка.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт http://www.yutong.com .

Контактная информация для представителей СМИ:

Фернандо Ли (Fernando Li)

+ 86-371-6671-8999

sales@yutong.com

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