Yutong Bus предоставит 1002 автобуса для одного из главнейших международных спортивных соревнований 2022 года в Катаре, получив крупнейший заказ на поставку электробусов за всю историю

ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 9 декабря 2020 г. /PR Newswire/ -- Компания Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (далее — "Yutong Bus"; SHA: 600066) получила заказ объемом около 1,8 млрд юаней на поставку 1002 автобусов компании Mowasalat, предоставляющей услуги общественного транспорта в Катаре, которая будет заниматься организацией перевозок участников одного из важнейших международных спортивных соревнований 2022 года. 741 из них будет иметь электротягу, а это означает, что речь идет о крупнейшем в истории заказе на поставку электробусов.

В онлайн-церемонии подписания стратегического соглашения о поставке электробусов в Катар, состоявшейся 30 ноября, участвовали премьер-министр Катара шейх Халид ибн Халифа ибн Абдулазиз аль-Тани (Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani), министр транспорта и связи Его превосходительство Джассим ибн Саиф Ахмед аль-Сулайти (Jassim bin Saif Ahmed AI-Sulaiti), посол Китая в Катаре Чжоу Цзянь (Zhou Jian), торговый советник торгово-экономического отдела Посольства КНР в Катаре Ян Сун (Yang Song), глава компании Mowasalat Фахад Саад аль-Кахтани (Fahad Saad Al-Qahtani), заместитель главы Управления свободных зон Катара (QFZA) Абдулла аль-Миснад (Abdulla Al-Misnad) и глава компании Yutong Group Тан Юсьян (Tang Yuxiang).

В ходе этого мероприятия компания Yutong Bus также подписала рамочное соглашение с QFZA и Mowasalat о создании быстровозводимого производственного объекта в Катаре, которое отвечает политике правительства страны, продолжающего стимулировать развитие своей инфраструктуры, обеспечивающей использование электробусов.

«Компания Yutong Bus продолжит тесное сотрудничество с местными партнерами в целях ускорения процесса формирования системы общественного транспорта с использованием транспортных средств, работающих на экологически чистых энергоносителях, — заявил главный управляющий ближневосточного отделения компании Yutong Bus Шэнь Хой (Shen Hui). — Соглашение о строительстве сборно-разборного предприятия по производству электробусов с Управлением свободных зон Катара (QFZA) и компанией Mowasalat обеспечит локализацию проектирования и выпуска электробусов в Катаре с получением дополнительного опыта и технологий, что будет способствовать устойчивому развитию местного общественного транспорта».

Для компании Yutong Bus это т проект пополнит список крупнейших международных спортивных мероприятий, организаторам которых она оказывала услуги и поддержку, а также многочисленных международных конференций, включая встречи лидеров АТЭС. Благодаря своим возможностям и опыту обслуживания крупных международных мероприятий, а также выдающемуся качеству продукции компания Yutong Bus в очередной раз завоевывает доверие клиента.

Являясь одним из новаторов в международной сфере производства автобусов, работающих на новых типах энергоносителей, компания Yutong Bus взяла на себя ведущую роль в научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, направленной на энергосбережение и освоение новых источников энергии в автобусном сегменте. На данный момент компания полностью освоила основные технологии в области проектирования и производства транспортных средств, использующих новые типы энергоносителей, включая подборку и оптимизацию оборудования электробусов, системную интеграцию и управление, а также беспроводную зарядку батарей. Компания Yutong Bus создала крупнейшую в Китае производственную базу для выпуска транспортных средств с использованием новых энергоносителей, предполагающую применение передовых технологий, разрабатываемых ее центром научных исследований и разработок общегосударственного уровня.

Благодаря такому конкурентному преимуществу компания Yutong Bus продала более 130 тысяч автобусов, работающих на новых типах энергоносителей, более чем в 350 городах и 24 странах и регионах мира, включая Францию, Великобританию, Австралию, Чили и Данию. Компания непрерывно расширяет всемирную географию своей деятельности по внедрению продукции с использованием новых энергоносителей за счет надлежащего удовлетворения потребностей клиентов в продукции, изготавливаемой по индивидуальным заказам.

С момента выпуска своего первого автобуса компания Yutong Bus фокусируется не только на самих автобусах, но и придерживается фирменной концепции "better bus better life" («чем лучше автобус, тем лучше жизнь»), неустанно стремясь к углублению взаимовыгодного стратегического сотрудничества с заинтересованными сторонами в целях совместного обеспечения более комфортного, экологичного, эффективного и высококачественного общественного транспорта в будущем.

Информация о компании Yutong

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. — современная производственная компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, изготовлении и реализации автобусов. Ее годовой объем продаж превышает 70 тысяч единиц, и на сегодняшний день компанией реализовано свыше 130 тысяч автобусов, работающих на новых типах энергоносителей. Компания Yutong Bus продает крупные партии автобусов более чем в 30 странах на шести континентах, имея доли рынка, превышающие 30% в Китае и 15% по всему миру.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.yutong.com.

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