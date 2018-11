Yutong Bus va remettre 100 autobus électriques au Chili, devenant ainsi le principal fournisseur chinois d'autobus en Amérique latine

Les 100 autobus, entièrement électriques, seront utilisés par Buses Vule et STP Santiago et intégreront le système de transport public de Santiago. Cette livraison de Yutong intervient suite à la décision du gouvernement chilien de mener à bien une politique de développement urbain respectueuse de l'environnement, dont une partie du programme vise à remplacer les autobus urbains actuels par des véhicules à énergie nouvelle d'ici 2050.

L'autobus électrique E12, le modèle que Yutong fournira au Chili, possède une capacité de 324 kWh et sa consommation énergétique est faible. Le modèle est équipé d'une charge CC de 150 kW et les véhicules peuvent ainsi être rechargés plus facilement et plus rapidement : l'autobus est entièrement chargé en deux heures seulement. Dans l'hypothèse de la poursuite de l'exploitation du véhicule, les autobus peuvent être chargés à un prix inférieur la nuit, ce qui réduit le coût de l'exploitation ultérieure du client.

« Nous avons renforcé notre présence au Chili au cours des 13 dernières années et avons déployé un « modèle Yutong », qui propose des produits personnalisés, des accessoires, des financements, ainsi qu'une protection complète pour servir différents clients dans différents marchés », a déclaré Chang Hao, directeur général adjoint de Yutong pour les marchés étrangers.

Yutong a pris la première place en tant qu'exportateur chinois d'autobus en Amérique latine au cours des trois dernières années, avec un total de 20 635 autobus livrés jusqu'à présent, ce qui représente plus de 54 % de toutes les exportations chinoises du secteur et démontre la position de leader de la Société sur le continent.

Pour entretenir les véhicules déjà en cours d'utilisation au Chili, Yutong a mis en place sept stations-service en partenariat afin d'offrir un service unique et une formation opérationnelle. Des formations sur la conduite, la maintenance, la structure des véhicules, les situations d'urgence et la résolution de problèmes sont particulièrement proposées pour les autobus fonctionnant avec de nouvelles énergies.

En 2017, Yutong a réalisé un total de ventes de 67 568 grands et moyens autobus, parmi lesquels 24 865 fonctionnant grâce à des énergies nouvelles. Il est devenu le leader mondial de la fabrication d'autobus à énergie nouvelle et a été reconnu à l'international, tout en réussissant à pénétrer les marchés au Royaume-Uni, en France, au Chili, en Bulgarie, en Islande, à Macao et en Chine.

À propos de Yutong Bus

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) est une société de production moderne, spécialisée dans la R et D, la fabrication et la vente d'autobus. Son volume annuel de vente a atteint 67 568 unités, avec plus de 100 000 autobus à énergies nouvelles vendus à ce jour. Yutong Bus a été la première société cotée en bourse dans le secteur chinois des autobus (Code boursier : 600066), avec un chiffre d'affaires de 33,2 milliards de yuans en 2017. Yutong Bus vend des autobus de grand volume dans plus de 30 pays, répartis sur six continents, et possède une part de marché de plus de 30 % en Chine et de plus de 15 % à l'échelle mondiale.

