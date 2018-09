Yutong Bus -yhtiöstä Macaon suurin sähkölinja-autojen toimittaja myytyään 90 000 uutta energiabussia kansainvälisillä markkinoilla

Uusien 20 linja-auton joukossa on 18 turistibussia, jotka ovat 11 metriä pitkiä ja 2 kaupunkiliikenteeseen tarkoitettua 10 metriä pitkää linja-autoa, joita käytetään turistien noutamiseen Macaossa. 11 metriä pitkä turistibussi on suunniteltu erityisesti Macaon olosuhteisiin; IP68-suojataso pitää ajoneuvon vedenpitävänä 24 tuntia, jopa veden alla, ja tekee siitä mainion Macaossa tyypillisesti vallitseviin sateisiin ja myrskyisiin sääolosuhteisiin. Alkujaan Euroopan markkinoille suunniteltu 10-metrinen linja-auto on varustettu kuljettajaa avustavalla Yutongin "BusEYE Pro" -turvajärjestelmällä. Järjestelmässä on neljä päätoimintoa: törmäysvaroitus edessä olevaan esteeseen, törmäysvaroitus jalankulkijaan, alikulkukorkeuden varoitus ja kaistalta poistumisvaroitus. Kummankin mallin akut pitävät ajoneuvot käynnissä pitkäänkin kestävistä liikennejumeista huolimatta.

"Yutong-yhtiössä suunnittelemme markkinakohtaiset tarpeet huomioiden. Macaon tiet ovat tukkoisia ja sää kostea. Yritämme ratkaista nämä ongelmat, ja enemmänkin, suunnitellessamme tuotteita tietylle alueelle. Tämän lisäksi meillä on neljä palveluasemaa Macaossa, joissa voidaan hoitaa liki kaikki Yutong-sähköbussien korjaustarpeet", sanoi Jin Yong, Yutong Bus -yhtiön Aasian osastosta vastaava toimitusjohtaja.

Sähkökäyttöisten linja-autojen valmistuksen lisäksi, Yutong Bus tarjoaa keskitettyjä, integroituja ratkaisuja uusille energiabusseille. Tarjotut ratkaisut kattavat mm. liikennöintisuunnittelun, ajoneuvosuunnittelun ja ajoneuvon valvontajärjestelmän sekä käytännön koulutusta paikallisille kuljettajille. Tähän mennessä Yutong Bus on onnistunut myymään yhteensä 90 000 uutta energiabussia mm. Ranskaan, Englantiin, Bulgariaan, Islantiin, Chileen ja Kiinan Macaolle.

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) on moderni, linja-autojen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valmistukseen ja myyntiin erikoistunut teollisuusyhtiö. Sen vuosittaiset myyntiluvut ylittävät 70 000 yksikköä ja tähän mennessä yhtiö on myynyt yli 90 000 uutta energiabussia. Yutong Bus -yhtiön linja-autojen myyntiluvut ovat huomattavia yli 30 maassa kuudella mantereella – 30 % markkinaosuus Kiinassa ja 15 % maailmassa.

