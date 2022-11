Yutong est prêt à accompagner le plus grand événement de football du monde au Qatar

DOHA, Qatar, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Yutong Bus (« la société »), l'un des principaux fabricants mondiaux d'autobus électriques, a présenté en détail sa solution de transport unique pour le prochain événement de football qui se déroulera au Qatar, en collaboration avec le fournisseur officiel de transport de l'événement, Mowasalat.

1 500 autobus Yutong desserviront le Qatar pour la compétition internationale de football qui débutera à la fin du mois. Parmi ces bus, 888 bus électriques à batterie assureront les transports publics et les services de navette pendant l'événement pour les représentants officiels, les journalistes et les supporters des différents pays se rendant d'un lieu à un autre.

« La société œuvre à sa stratégie d'électrification depuis quatre ans, et ce projet est le premier de ce genre, a déclaré Mme Rafah, la représentante de Mowasalat. Nous remercions l'équipe de service de Yutong pour son soutien au cours des derniers mois et nous nous réjouissons des réjouissances que nous réservent le mois prochain et les années à venir. »

Cette commande d'autobus a été la plus importante commande à l'étranger de Yutong à ce jour et a marqué un moment décisif pour la société d'autobus sur la scène internationale. Afin d'assurer des transports sans faille et durables avec les partenaires locaux, Yutong a formé une grande équipe de 126 personnes pour s'assurer que tout se passe bien pendant l'événement.

« Notre service garantit l'absence de pannes et de problèmes pour les supporters de football qui se déplaceront au Qatar, a affirmé Gan Shaoying, directeur général adjoint de Yutong Qatar. Les 888 bus électriques de Yutong permettront un transport écologique lors du plus grand événement de football au monde, et l'équipe de service de Yutong Qatar est prête à procurer une expérience de voyage écologique sans précédent aux supporters du monde entier. »

L'équipe de service de Yutong Qatar pour l'événement mettra en place un service à guichet unique pour tous ses bus et itinéraires, y compris les pièces de rechange, les inspections complètes des véhicules, les contrôles ponctuels quotidiens, le dépannage, ainsi que la réponse rapide aux urgences, et d'autres aspects de la planification du service. Des essais opérationnels des bus électriques ont été effectués avec le client, en se basant sur une compréhension claire des situations opérationnelles.

Yutong Qatar a déjà veillé à ce que toutes les pièces et tous les articles nécessaires à l'entretien des véhicules soient en stock, ainsi que ceux nécessaires aux contrôles de maintenance préventive. lus de 2 000 conducteurs ont été formés, et des sessions spéciales ont été organisées pour l'entretien rapide des bus électriques à batterie.

