Yutong предлагает инициативу по достижению нулевых выбросов к 2050 г. перед началом COP26

Yutong предлагает инициативу по достижению нетто-нулевых выбросов к 2050 году в преддверии начала конференции COP26 в рамках экологического предложения о содействии миру в достижении целевых показателей по углеродным выбросам

McGill и Pelican совместно с Yutong обеспечат автобусное сообщение с нулевыми выбросами, начиная с первого дня конференции COP26 в Глазго

ЛОНДОН, 3 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Yutong Bus Co., Ltd. (далее "Yutong", SHA: 600066) опубликовала свое предложение по достижению нетто-нулевых выбросов к 2050 году в ходе подготовки к конференции COP26, которая будет проходить с 31 октября по 12 ноября в Глазго, где 55 автобусов производства Yutong с нулевым уровнем выбросов будут включены в систему автобусного сообщения Глазго с целью обеспечения быстрых и экологически чистых перевозок для местных жителей. Британская компания Pelican Bus & Coach, являющаяся импортером городских и междугородных автобусов и ведущим местным оператором общественного транспорта, совместно с Международной ассоциацией общественного транспорта изучает новые способы экономии энергии и сокращения углеродных выбросов в сфере общественного транспорта.