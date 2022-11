Yutong pronta para apoiar o maior evento de futebol do mundo no Catar

DOHA, Catar, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Yutong Bus ("a Empresa"), um fabricante líder global de ônibus elétricos, revelou detalhes de sua solução unificada de transporte para o próximo espetáculo do futebol que acontecerá no Catar, em conjunto com o provedor oficial de transporte do evento, a Mowasalat.

Mil e quinhentos ônibus Yutong atenderão o país do Oriente Médio no evento global do futebol que terá início no final deste mês. Dentre os ônibus, 888 ônibus elétricos a bateria oferecerão serviços de transporte público e traslado durante o evento para funcionários, jornalistas e fãs de vários países que transitarem de local a local.

"A empresa vem trabalhando em sua estratégia de eletrificação nos últimos quatro anos, e este projeto é o primeiro desse tipo", disse a Sra. Rafah, representante da Mowasalat. "Agradecemos à equipe de serviço da Yutong pelo suporte que recebemos nos últimos meses e esperamos os frutos que virão no próximo mês e nos próximos anos."

A requisição de ônibus foi o maior pedido externo da Yutong até o momento e marcou um momento divisor de águas para a empresa de ônibus no cenário mundial. Para garantir as conexões de transporte contínuas e sustentáveis com os parceiros locais, a Yutong formou uma grande equipe de 126 pessoas para garantir que tudo seja perfeito durante o evento.

"Com nossos serviços, garantimos zero colapso e zero reclamação para os fãs de futebol que viajam no Catar", disse Gan Shaoying, vice-diretor administrativo da Yutong Qatar." Os 888 ônibus elétricos da Yutong disponibilizarão transporte verde para o maior evento de futebol do mundo, e a equipe de serviço da Yutong Qatar está pronta para oferecer uma experiência de viagem ecológica sem precedentes para os fãs de todo o mundo."

A equipe de serviço da Yutong Qatar para o evento implementará um serviço único para todos os ônibus e rotas, incluindo peças de reposição, inspeções completas de veículos, verificações pontuais diárias, resolução de problemas, bem como resposta rápida às emergências e outros aspectos do planejamento de serviços. Eles realizaram a operação experimental dos ônibus elétricos com o cliente, com base na compreensão clara dos cenários de operação.

A Yutong Qatar já garantiu o estoque de todas as peças e itens necessários para a manutenção dos veículos e também para as verificações de manutenção preventiva. Foi implementado treinamento para mais de dois mil motoristas, ao lado de sessões especiais para a rápida manutenção de ônibus elétricos a bateria.

FONTE Yutong Bus

