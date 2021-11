Yutong schlägt im Vorfeld der COP26 eine Initiative für Netto-Null-Emissionen bis 2050 vor, um der Welt zu helfen, die Kohlenstoffziele zu erreichen

McGillʼs und Pelican arbeiten mit Yutong zusammen, um ab dem ersten Tag der COP26 Konferenz in Glasgow einen emissionsfreien Busservice anzubieten

LONDON, 2. November 2021 /PRNewswire/ -- Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA: 600066) hat im Vorfeld der COP26, die vom 31. Oktober bis zum 12. November im SEC in Glasgow stattfindet, seinen Vorschlag für Netto-Null-Emissionen bis 2050 veröffentlicht, der vorsieht, dass eine 55-köpfige Null-Emissions-Busflotte von Yutong in den Busverkehr von Glasgow einsteigt, um eine schnelle und klimafreundliche Verbindung für die Anwohner zu schaffen. Gemeinsam mit dem Internationalen Verband für öffentliches Verkehrswesen, Pelican Bus & Coach, einem britischen Busimporteur, und führenden lokalen Verkehrsbetrieben erforscht Yutong neue Wege zur Energieeinsparung und zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen im Bereich des öffentlichen Verkehrs.