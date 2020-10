Yuyu Pharma annonce le lancement de son système mondial de management anti-corruption

La norme ISO 37001 (système de gestion anti-corruption) est publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Cette norme définit les exigences pour l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue d'un système de management anti-corruption. Un tel système vise à aider les organisations dans la lutte contre la corruption, en mettant en place des procédures, des politiques et des contrôles qui contribuent à favoriser une culture d'intégrité, de transparence et de conformité. En mettant en œuvre la norme ISO 37001, Yuyu souhaite établir un système de gestion de l'éthique au niveau mondial. Le projet devrait durer six mois et devrait recevoir la certification ISO 37001 d'ici le premier trimestre 2021.

En 2017, Yuyu avait mis au point un système interne de gestion de la conformité. En outre, l'entreprise organise chaque année la « Journée de l'auto-conformité » pour propager une culture d'entreprise de la conformité et renforcer son engagement à se conformer à des pratiques commerciales loyales. Yuyu a également pris d'autres mesures : fourniture de manuels d'auto-conformité aux employés, tenue de réunions mensuelles du comité d'auto-conformité et mise en œuvre d'un système de suivi des rapports financiers sur les bénéfices et les dépenses. En mars 2020, Yuyu Pharma a mis à niveau le système de conformité interne pour répondre aux exigences du système mondial de management de la conformité, en collaboration avec Kim & Chang, l'un des meilleurs cabinets d'avocats coréens.

Robert Wonsasng Yu, PDG de Yuyu Pharma, a déclaré : « L'éthique d'entreprise est une question très importante. Chez Yuyu, nous luttons contre la corruption avec le plus haut niveau d'intégrité et de transparence. Nous espérons montrer notre engagement grâce à l'obtention de la certification ISO 37001 en 2020-2021. »

À propos de Yuyu Pharma

Yuyu Pharma (KRX: 000220) est une société pharmaceutique fondée en 1941. La société fabrique, distribue et commercialise des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des aliments médicaux en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Actuellement, Yuyu Pharma se concentre sur le développement de nouveaux médicaments pour le traitement de l'hypertrophie de la prostate et du syndrome de l'œil sec.

Contact pour les médias

Sean Yoon, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1321849/yuyu_pharma.jpg

SOURCE Yuyu Pharma