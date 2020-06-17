Yuyu Pharma будет поставлять тест-системы COVID-19 от SD BIOSENSOR на международный рынок

Американское управление по надзору за лекарственными препаратами (FDA) 23 апреля 2020 года предоставило экстренное разрешение на применение (EUA) системы детекции nCoV STANDARD M, выпускаемые компанией SD BIOSENSOR. Этот документ предоставляет SD BIOSENSOR право поставлять указанные тест-системы во все регионы США. Система детекции nCoV STANDARD M предназначена для быстрой идентификации и выявления нуклеиновых кислот нового коронавируса (2019-nCoV) в мазках из носоглотки и горла. Тест ОТ-ПЦР обеспечивает повышенную эффективность диагностики специфической нуклеидной последовательности гена COVID-19.

В апреле этого года Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA), подчиняющееся Министерству национальной безопасности США, закупило тест-системы SD Biosensor на 5,2 млн долл. США.

Генеральный директор SD BIOSENSOR Ли Хёкюн прокомментировал: "Мы выпускаем высококачественные тест-системы с 2010 года. Наши наборы для тестирования на ВИЧ, малярию и сифилис включены в перечень одобренных продуктов для лабораторной диагностики ВОЗ. И мы искренне надеемся, что наши тест-системы COVID-19 окажут значимую помощь в борьбе с распространением смертельно опасного вируса. Мы и дальше будем разрабатывать высококачественные продукты, помогая спасать жизни людей по всему миру".

Генеральный директор Yuyu Pharma Роберт Ю, в свою очередь, отметил: "В сотрудничестве с SD BIOSENSOR мы будем обеспечивать медицинских специалистов столь необходимыми им средствами диагностики COVID-19. Мы надеемся, что наши усилия помогут побороть эпидемию коронавируса".

О компании Yuyu Pharma

Yuyu Pharma (KRX: 000220) - фармацевтическая компания, основанная в 1941 году. Предприятие производит, реализует и осуществляет маркетинг фармацевтических продуктов, медицинских устройств и лечебного питания в Южной Корее и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день Yuyu Pharma специализируется на разработке новых препаратов для лечения простатита и синдрома сухого глаза.

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