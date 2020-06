Yuyu Pharma exportará kits de teste para COVID-19 da SD BIOSENSOR para o mercado global

A Administração de Alimentos e Drogas (FDA) dos Estados Unidos concedeu Autorização para Uso de Emergência (AUE) para o kit de detecção em tempo real STANDARD M nCoV feito pela SD BIOSENSOR em 23 de abril de 2020. Com a AUE, a SD BIOSENSOR tem a autoridade para fornecer o kit de detecção em tempo real STANDARD M nCoV por todos os Estados Unidos. O kit de detecção em tempo real STANDARD M nCoV é usado para rápida identificação e detecção dos ácidos nucléicos do novo coronavírus (2019-nCoV) em amostras de esfregaços humanos nasofaríngeos e da garganta. Este é um teste RT-PCR que amplifica e diagnostica uma sequência específica de genes da COVID-19.

A Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) uma agência do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, já comprou US$ 5,2 milhões em kits de teste da SD BIOSENSOR em abril de 2020.

Hyo-Keun, Lee, CEO da SD BIOSENSOR, disse "Temos fornecido kits de qualidade desde 2010. Nossos kits de teste para HIV, malária e sífilis já fazem parte da lista de produtos pré-qualificados de diagnóstico in vitro da Organização Mundial de Saúde (OMS). E temos orgulho de saber que nossos kits para a COVID-19 ajudarão a facilitar a luta contra a disseminação do coronavírus e possivelmente salvar vidas. Continuaremos a fornecer produtos de qualidade para ajudar a melhorar a saúde de todas as pessoas do mundo".

Robert Yu, CEO da Yuyu Pharma, disse "A parceria com a SD BIOSENSOR ajudará a fornecer os tão necessários kits para a COVID-19 para os profissionais da saúde. Esperamos que nossos esforços contribuirão na luta contra o coronavírus".

Sobre a Yuyu Pharma

A Yuyu Pharma (KRX: 000220) é uma empresa farmacêutica fundada em 1941. A empresa fabrica, distribui e é responsável pelo marketing de produtos farmacêuticos, aparelhos médicos e alimentos medicinais na Coreia do Sul e Sudeste da Ásia. Atualmente a Yuyu Pharma está se concentrando no desenvolvimento de novos medicamentos para tratar aumento de próstatas e síndrome do olho seco.

