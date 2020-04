Yuyu Pharma nomme Robert Wonsang Yu comme président désigné

Robert Yu est le petit-fils du fondateur et ancien président de Yuyu, M. Teukhan Yu, et le fils de l'actuel président de Yuyu, le Dr Seungpil Yu. Avant de rejoindre Yuyu Pharma en 2008, Robert a travaillé chez Novartis en 2004 en tant que représentant commercial à New York et a été reconnu pour ses performances commerciales. Il a également été responsable de la formation et de l'efficacité de la force de vente (SFE) chez Novartis Corée et Asie-Pacifique, à Singapour.

Robert a obtenu sa licence au Trinity College de Hartford, dans le Connecticut, et son MBA à la Columbia Business School de New York. Il est également bénévole en tant que responsable du club des anciens élèves de la Columbia Business School en Corée et membre du conseil consultatif de la Columbia Business School sur la gestion des soins de santé et des produits pharmaceutiques. Il est actuellement candidat au doctorat en sciences pharmaceutiques à l'université SunKyunKwan de Séoul, en Corée. Robert a également participé à un échange d'étudiants à l'université Waseda de Tokyo, au Japon, et à l'université linguistique et culturelle de Pékin, en Chine.

Avant l'école de commerce, il a commencé sa carrière en tant que consultant judiciaire au sein du cabinet comptable Arthur Andersen, puis a rejoint le groupe des services aux clients privés de Merrill Lynch à New York en tant que consultant financier.

Le Dr Seungpil Yu, président de Yuyu Pharma, a déclaré : « Nous sommes heureux de la nomination de Robert Yu comme nouveau président-directeur général de Yuyu Pharma. Yuyu a une histoire exceptionnelle de 80 ans. Nous nous réjouissons de la direction de Robert Yu pour porter Yuyu Pharma au-delà de la barre des 100 ans. »

À propos de Yuyu Pharma

Yuyu Pharma (KRX : 000220) est une société pharmaceutique fondée en 1941. La société fabrique, distribue et commercialise des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des aliments médicaux en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Actuellement, Yuyu Pharma se concentre sur le développement de nouveaux médicaments pour le traitement de l'hypertrophie de la prostate et du syndrome de l'œil sec.

