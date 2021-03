Yuyu Pharma publie son histoire pour son 80e anniversaire

L'histoire du 80 e anniversaire a été organisée sur la base de données visuelles donnant un aperçu de cette période, comme les publicités des produits de Yuyu dans les années 1940 et 1950, les manuels d'instructions des produits des années 1960, et des entretiens avec des employés anciens et actuels.

L'histoire se compose de trois chapitres. Le chapitre 1 résume les principaux problèmes rencontrés par les Yuyu au cours de chaque période de 20 ans depuis sa création en 1941. Le chapitre 2 se compose de séances de questions-réponses avec le président Seungpil Yu et le PDG Wonsang Yu ; d'entretiens avec 9 employés qui travaillent chez Yuyu depuis au moins 20 ans, tels que le directeur de l'usine, le président du syndicat, les vendeurs et les gardiens ; puis, suivent des descriptions en une phrase de Yuyu Pharma par les nouveaux employés.

L'histoire du 80e anniversaire de Yuyu Pharma compte 236 pages au total. Il sera également publié sous forme d'e-book au format PDF et sera disponible sur le site Web de Yuyu Pharma.

À propos de Yuyu Pharma

Yuyu Pharma (KRX: 000220) est une société pharmaceutique coréenne fondée en 1941 et cotée à la bourse coréenne depuis 1975. L'entreprise fabrique et distribue des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires. Yuyu Pharma s'est également engagée à développer des thérapies innovantes dans le domaine de l'ophtalmologie, de l'urologie et de la neurologie.

Contact pour les médias :

Sean Yoon, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1448515/Yuyu_History.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1392726/Yuyu_Pharma_Logo.jpg

SOURCE Yuyu Pharma