Yuyu Pharma reçoit la cote « A » pour son programme de conformité de la commission coréenne des pratiques commerciales équitables

SÉOUL, Corée du Sud, 12 janvier 2021 /PRNewswire/ -- La commission coréenne des pratiques commerciales équitables (FTC) a souhaité récompenser Yuyu Pharma (Robert Wonsang Yu, PDG, KRX: 000220) en lui attribuant la cote « A » du Programme de conformité (PC).

Yuyu Pharma (Yuyu) a créé son équipe du programme de conformité (PC) en 2016 avec l'aide du cabinet d'avocats Kim & Chang. L'équipe du PC assure la surveillance de la conformité dans tous les services, ainsi que la formation régulière des employés. L'attribution à Yuyu Pharma d'une cote « A » lors de sa première évaluation est le résultat des efforts continus de l'entreprise pour renforcer son programme de conformité.

La FTC attribue la notation CP aux entreprises en examinant 17 indicateurs et 54 mesures détaillées sur 7 critères d'évaluation différents. Ces critères comprennent l'établissement et le fonctionnement de programmes de conformité, le soutien de la haute direction, les manuels d'auto-conformité, les programmes d'éducation et de formation, les systèmes de surveillance, les systèmes de sanctions et d'incitation, et l'efficacité des programmes. L'étendue complète des cotes du meilleur et du pire cas varie de « AAA » à « D ».

Le PDG, Robert Yu, s'est exprimé à ce sujet : « la conformité et la gestion éthique sont essentielles dans les affaires internationales d'aujourd'hui. Nous sommes heureux que la FTC de Corée ait attribué une note « A » et nous continuerons de renforcer notre conformité pour respecter les normes mondiales. »

Prochaine étape : en 2021, Yuyu Pharma devrait obtenir la certification ISO 37001 Systèmes de management anti-corruption. La norme ISO 37001 est conçue pour aider les entreprises à prévenir la corruption, à la détecter et à y réagir tout en respectant les lois anticorruption.

À propos de Yuyu Pharma

Yuyu Pharma (KRX: 000220) est une société pharmaceutique coréenne fondée en 1941 qui fabrique et distribue des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires. La société s'est également engagée à développer des thérapies innovantes dans les domaines de la neurologie, de l'urologie et de l'ophtalmologie. La mission de Yuyu Pharma est d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de tous en développant des produits et services de santé innovants.

