Yuyu Pharma signe un contrat pour une campagne publicitaire sur un terrain de baseball

La campagne publicitaire de Yuyu Pharma mettra en avant la société dans le monde entier, puisque les matchs de la KBO League sont diffusés à l'étranger dans 130 pays, notamment en Amérique, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La position de l'annonce sur la première ligne de fond donnera à l'entreprise une grande visibilité pour attirer des clients potentiels, des talents et d'autres partenariats.

Robert Yu, PDG de Yuyu Pharma, a déclaré : « Grâce à la publicité via le baseball, nous espérons que la nouvelle campagne aura un effet d'entraînement qui créera une augmentation des ventes et garantira un talent exceptionnel basé sur une reconnaissance renforcée d'entreprise, non seulement en Corée, mais aussi à l'étranger. »

À propos de Yuyu Pharma

Yuyu Pharma (KRX : 000220) est une société pharmaceutique fondée en 1941. La société fabrique, distribue et commercialise des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des aliments médicaux en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Actuellement, Yuyu Pharma se concentre sur le développement de nouveaux médicaments pour le traitement de l'hypertrophie de la prostate et du syndrome de l'œil sec.

