Yuyu Pharma заключила договор о проведении рекламной кампании на сеульском бейсбольном стадионе

Открытый в 1980 году комплекс Джамсил является базой для профессиональных корейских бейсболистов, а также домашним стадионом для Doosan Bears and LG Twins - двух популярных команд Профессиональной бейсбольной лиги Кореи (KBO League).

Рекламная кампания Yuyu Pharma позволит предприятию рассказать о себе всему миру: матчи KBO League транслируются в 130 странах Америки, Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки. Размещение логотипа на первой базовой линии игрового поля предоставит компании достаточный потенциал для привлечения потенциальных клиентов, талантов и дальнейшего партнерства.

Генеральный директор Yuyu Pharma Роберт Ю (Robert Yu) заявил: "По нашим расчетам, новая рекламная кампания создаст настоящий резонансный эффект, обеспечив нам рост продаж, а повышенный уровень узнаваемости нашего бренда гарантирует приток первоклассных специалистов - не только корейских, но и зарубежных".

О компании Yuyu Pharma

Yuyu Pharma (KRX: 000220) - фармацевтическая компания, основанная в 1941 году. Предприятие производит, реализует и осуществляет маркетинг фармацевтических продуктов, медицинских устройств и лечебного питания в Южной Корее и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день Yuyu Pharma специализируется на разработке новых препаратов для лечения простатита и синдрома сухого глаза.

Контактная информация для представителей СМИ:

Шон Юн (Sean Yoon)

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1173251/YuyuPharma.jpg

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