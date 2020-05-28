Yuyu Pharma заключила договор о проведении рекламной кампании на сеульском бейсбольном стадионе

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Yuyu Pharma

May 28, 2020, 04:00 ET

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 28 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Корейская фармацевтическая омпания Yuyu Pharma (генеральный директор - Роберт Вонсанг Ю (Robert Wonsang Yu), KRX 000220) недавно заключила рекламное соглашение с изданием Korea Economic Daily, владеющим правами на размещение рекламных материалов на территории бейсбольного стадиона Джамсил в Сеуле. В рамках новой рекламной кампании логотип Yuyu Pharma будет  нанесен вдоль первой базовой линии на игровом поле и виден в ходе телевизионных трансляций матчей.

Yuyu Pharma logo along the first base line at Jamsil Baseball Stadium in Seoul
Yuyu Pharma logo along the first base line at Jamsil Baseball Stadium in Seoul

Открытый в 1980 году комплекс Джамсил является базой для профессиональных корейских бейсболистов, а также домашним стадионом для Doosan Bears and LG Twins - двух популярных команд Профессиональной бейсбольной лиги Кореи (KBO League).

Рекламная кампания Yuyu Pharma позволит предприятию рассказать о себе всему миру: матчи KBO League транслируются в 130 странах Америки, Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки. Размещение логотипа на первой базовой линии игрового поля предоставит компании достаточный потенциал для привлечения потенциальных клиентов, талантов и дальнейшего партнерства.

Генеральный директор Yuyu Pharma Роберт Ю (Robert Yu) заявил: "По нашим расчетам, новая рекламная кампания создаст настоящий резонансный эффект, обеспечив нам рост продаж, а повышенный уровень узнаваемости нашего бренда гарантирует приток первоклассных специалистов - не только корейских, но и зарубежных".

О компании Yuyu Pharma

Yuyu Pharma (KRX: 000220) - фармацевтическая компания, основанная в 1941 году. Предприятие производит, реализует и осуществляет маркетинг фармацевтических продуктов, медицинских устройств и лечебного питания в Южной Корее и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день Yuyu Pharma специализируется на разработке новых препаратов для лечения простатита и синдрома сухого глаза.

Контактная информация для представителей СМИ:

Шон Юн (Sean Yoon)
[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1173251/YuyuPharma.jpg

SOURCE Yuyu Pharma

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Yuyu Pharma заключила договор о проведении рекламной кампании на сеульском бейсбольном стадионе

News provided by

Yuyu Pharma

May 28, 2020, 04:00 ET