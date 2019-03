Yvette Noel-Schure, PR Executive dans le secteur de la musique, reçoit le prix Master of Global Entertainment Award de Berklee au campus de Berklee à Valence, en Espagne

La vétéran respectée du secteur est connue pour son travail avec Beyoncé, Prince, John Legend et beaucoup d'autres. « Yvette Noel-Schure est la professionnelle en relations publiques la plus pertinente aujourd'hui dans le secteur de la musique et du divertissement. Sa passion et son dévouement pour les artistes qu'elle représente en font un exemple pour ses collègues et pour les futures générations de professionnels du secteur. »

« Nous lui sommes profondément reconnaissants pour son engagement vis à vis de Berklee », a ajouté Mme Iturriaga, « en particulier vis à vis du campus de Valence où, au fil des ans, elle a fourni à nos étudiants une approche multiculturelle étendue et inclusive envers leur futur rôle dans le secteur de la musique. Nous sommes confiants que ceci produira une génération exceptionnelle de professionnels parmi lesquels les étudiants de Berklee représenteront fièrement sa contribution. »

« Berklee est dans mon cœur pour un certain nombre de raisons », a déclaré Noel-Schure. « Les gens comme moi, des hommes et des femmes qui ont de longues carrières dans ce secteur, se doivent d'apprendre de ceux qui viennent. Il est également important d'enseigner ce que nous avons appris et de transmettre ces connaissances pour permettre aux générations futures de faire encore mieux que nous. Et c'est là que Berklee excelle. »

Lors de la cérémonie d'ouverture tenue à la bibliothèque du campus, les étudiants de Berklee ont rendu hommage aux réalisations de sa carrière en récitant une poésie parlée et en organisant une session de questions et de réponses dans laquelle Yvette Noel-Schure a évoqué son expérience de 30 ans dans le domaine, le futur du secteur, et le rôle des femmes dans le monde de la musique et du divertissement. Yvette Noel-Schure a fait continuellement preuve d'un engagement profond à cet égard en participant à plusieurs séminaires et symposiums à Berklee Valence et en encourageant le secteur à faire des changements favorisant une véritable équité dans le secteur. À Berklee Valence, elle également été une mentor pour la Bourse d'étude pour femmes exceptionnelles de Berklee promouvant la pratique musicale et le leadership des femmes dans le secteur de la musique.

La publiciste et vice-présidente du Schure Media Group, née à Grenade, a développé des campagnes de presse pour un groupe divers d'artistes tels que Mariah Carey, Will Smith, Jessica Simpson, Prince, John Legend, Adele, Wyclef Jean, Destiny's Child et pour chacun des membres de ce groupe : Kelly Rowland, Michelle Williams, et Beyonce ; ainsi que des lancements médiatiques pour BLACKsummers'night de Maxwell et I Am … Sasha Fierce de Beyoncé.

Le prix Master of Global Entertainment Award de Berklee reconnait les leaders du secteur qui ont dédié leur vie et leur carrière à la musique et au divertissement à l'échelle mondiale en promouvant la diversité multiculturelle tout en développant des opportunités permettant aux personnes de communautés mal desservies de faire leurs débuts dans le secteur.

À propos du Berklee College of Music

Berklee a été fondé sur le principe révolutionnaire selon lequel la meilleure manière de préparer les étudiants à une carrière dans la musique est l'étude et la pratique de la musique contemporaine. Depuis 70 ans, le collège évolue pour refléter l'état actuel du secteur de la musique, et montre la voie avec des études de premier cycle en interprétation, musique, gestion/administration, composition, musicothérapie, musique de film et bien plus encore. En juin 2016, le conservatoire de Boston a fusionné avec Berklee pour créer le centre de formation le plus complet et le plus dynamique au monde pour la musique, la danse, le théâtre et les professions apparentées.

Axé sur l'apprentissage mondial, le campus de Berklee à Valence, en Espagne, propose des programmes de licence et des opportunités d'études à l'étranger, tandis que Berklee Online propose des cours supplémentaires et des programmes conférant des diplômes à travers le monde. Le Berklee City Music Network offre des programmes périscolaires pour les adolescents défavorisés dans 43 emplacements aux États-Unis et au Canada. Avec un corps étudiant représentant plus de 100 pays, une grande population internationale d'étudiants de premier et deuxième cycle (33 et 53 % respectivement), et des anciens diplômés et des enseignants qui ont remporté plus de 300 Grammy et Latin Grammy Awards, Berklee est le laboratoire d'apprentissage par excellence pour la musique d'aujourd'hui et de demain. Pour en savoir plus, consulter berklee.edu .

À propos du campus de Berklee College of Music à Valence

Le campus de Berklee à Valence est le premier campus international fondé par le célèbre Berklee College of Music, et également son premier campus en dehors de Boston. Situé dans la célèbre cité des arts et des sciences de Valence, en Espagne, ce magnifique campus de 3600 mètres carrés a été conçu spécialement pour la musique et est équipé d'une technologie d'art ultra-moderne.

Le campus de Berklee à Valence vise à servir de plateforme pour lancer les carrières des étudiants en musique internationaux les plus talentueux. Proposant un programme unique et un centre international de carrière pour aider les étudiants à devenir des professionnels de la musique, le campus a présenté le premier programme de master du Berklee College of Music en musique contemporaine (musique de films, télévision et jeux vidéo ; Interprétation contemporaine (concentration sur la production) ; et divertissement mondial et milieu musical) en septembre 2012, et a lancé un quatrième programme de premier cycle : Production musicale, technologie et innovation, en septembre 2013.

De plus, le campus de Berklee à Valence propose un programme d'études à l'étranger pour les étudiants de Berklee de Boston qui peuvent ainsi étudier un semestre à Valence, des programmes d'été et des programmes spéciaux, et une nouvelle façon pour les musiciens du monde entier de rejoindre la communauté musicale mondiale - en tant qu'interprètes, professionnels et leaders. Pour en savoir plus, rendez-vous sur valencia.berklee.edu .

