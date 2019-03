Yvette Noel-Schure, relaciones públicas de la industria musical, recibe el premio "Master Global Entertainment Award" de Berklee en Valencia

"Estamos muy agradecidos por su compromiso con Berklee", señaló Martínez Iturriaga, "particularmente con el campus de Valencia, donde, a lo largo de los años, ha aportado a nuestros alumnos una nueva forma de entender su rol en la industria musical, esto es, a través de una perspectiva multicultural e inclusiva. Seguro que esto dará lugar a una magnífica generación de profesionales que, como nuestros alumnos de Berklee, llevarán con orgullo su legado".

"Berklee está en mi corazón por muchos motivos", destacó Yvette Noel-Schure. "Gente como yo, mujeres y hombres con una dilatada experiencia en este negocio, también tenemos que aprender de los que llegan. Asimismo es importante enseñar lo aprendido y compartir nuestro conocimiento para que las generaciones futuras lo hagan mejor aún que nosotros. Para ello, Berklee es el mejor lugar".

Durante la ceremonia, celebrada en la biblioteca del campus en Valencia, estudiantes de Berklee repasaron los logros de la carrera de Noel-Schure recitando slam poetry y a través de una breve entrevista. En la misma la galardonada compartió sus treinta años de carrera en la industria, su visión sobre el futuro de la misma, y el rol de la mujer en el sector. Yvette Noel-Schure siempre ha mostrado su continuo compromiso con la igualdad de género, participando en distintas ponencias y seminarios organizados por Berklee Valencia y animando a la industria a hacer cambios que fomenten la equidad real en el sector. También es mentora del programa "Berklee Outstanding Woman Scholarship" que fomenta el papel de mujer y su liderazgo en la industria musical.

La publicista, nacida en la isla caribeña de Granada, y vicepresidenta de la agencia Schure Media Group ha trabajado, entre otros, para Mariah Carey, Will Smith, Jessica Simpson, Prince, John Legend, Adele, Wyclef Jean o Destiny's Child.

Este premio de Berklee aspira a reconocer a aquellos profesionales de la industria que han dedicado sus vidas a la música y al espectáculo a escala global, promoviendo la diversidad multicultural y el fomentando oportunidades para que colectivos sin recursos puedan acceder a este sector.

Acerca de Berklee College of Music

Berklee se fundó con el principio revolucionario de que la mejor manera de preparar a los estudiantes para carreras en la música es a través del estudio y la práctica de la música contemporánea. Durante 70 años, la universidad ha evolucionado para reflejar el estado actual de la industria de la música, liderando el camino con estudios de bachillerato en performance, negocios / administración musical, composición, terapia musical, composición para películas y más. En junio de 2016, el Conservatorio de Boston se fusionó con Berklee, creando el campo de entrenamiento más completo y dinámico del mundo para música, danza, teatro y profesiones relacionadas.

Con un enfoque en el aprendizaje global, el campus de Berklee en Valencia, España, ofrece programas de posgrado y oportunidades de estudiar en el extranjero, mientras que Berklee Online atiende a estudiantes de todo el mundo a distancia con clases de extensión y programas de obtención de títulos. La Berklee City Music Network ofrece programación extracurricular para adolescentes desatendidos en 43 ubicaciones en los Estados Unidos y Canadá. Con un cuerpo estudiantil que representa a más de 100 países, abundantes poblaciones de estudiantes universitarios y de posgrado (33 y 53 por ciento respectivamente), y ex alumnos y profesores que han ganado más de 300 premios Grammy y Grammy Latino, Berklee es el principal laboratorio de aprendizaje del mundo. La música de hoy ... y mañana.



Acerca del Campus de Valencia del Berklee College of Music

El campus de Berklee en Valencia es el primer campus internacional establecido por la prestigiosa Berklee College of Music, y su primer campus fuera de Boston. Ubicado en la icónica Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, España, el magnífico campus de 3.600 metros cuadrados ha sido diseñado específicamente para la música y está equipado con tecnología punta.

El campus de Berklee en Valencia tiene como objetivo proporcionar un centro para lanzar las carreras en todo el mundo de los estudiantes internacionales con más talento musical. Ofreciendo un currículo único, así como un International Career Center para ayudar a los estudiantes en su transición de estudiante a profesional de la música, el campus presentó los primeros programas de maestría de Berklee College of Music en música contemporánea (Scoring for Film, Television and Video Games; Performance (Concentración de producción) y Global Entertainment and Music Business) en septiembre de 2012, y lanzó un cuarto programa de postgrado nuevo: producción musical, tecnología e innovación en septiembre de 2013.

Además, el campus de Berklee en Valencia ofrece un Programa de estudios en el extranjero para estudiantes de Berklee de Boston para estudiar durante un semestre en Valencia, verano y Programas Especiales, así como una nueva forma para que músicos de todo el mundo se unan a la comunidad musical mundial como intérpretes, como practicantes, y como líderes.



