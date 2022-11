Z COP27 do G20: Młodzież z całego świata wzywa światowych przywódców do utrzymania multilateralizmu i wzmocnienia pozycji młodych ludzi

SHARM EL SHEIKH, Egipt, 15 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Przed rozpoczęciem szczytu G20 studenci z 15 prestiżowych uniwersytetów z dziewięciu krajów zaapelowali do światowych przywódców o wzmocnienie pozycji młodych ludzi i przestrzeganie zasad multilateralizmu w celu przekształcenia w czyn zobowiązań o zerowej emisji dwutlenku węgla netto.

Zachęta do działania pochodzi od młodzieżowych ambasadorów Światowego Sojuszu Uniwersytetów w sprawie Klimatu (GAUC), którzy opublikowali list otwarty skierowany do światowych przywódców podczas wydarzenia „Klimat x" na COP27 w Sharm el Sheikh w Egipcie. Xie Zhenhua, specjalny wysłannik Chin ds. zmian klimatycznych; Chrysoula Zacharopoulou, francuska sekretarz stanu ds. rozwoju, frankofonii i współpracy międzynarodowej; Inger Andersen, dyrektor wykonawczy UNEP; Nick Stern, prezes Instytutu Badawczego Granthama ds. Zmian Klimatycznych i Środowiska, LSE; oraz Elizabeth Yee, wiceprezes wykonawczy Fundacji Rockefellera.

Xie Zhenhua, specjalny wysłannik Chin do spraw zmian klimatycznych, podkreślił znaczenie wkładu młodzieży w synergiczne podejście do problemu klimatu: „Wzajemne przenikanie się rozwiązań dotyczących zmian klimatycznych i pozostałych celów zrównoważonego rozwoju jest kluczem do ekologicznej rewolucji ludzkości, co jest istotą programu „Klimat X". Teraz nadszedł czas, aby zachęcić kolejnych młodych ludzi do przyłączenia się do tego ruchu i zaproponowania innowacyjnych rozwiązań".

Podczas imprezy młodzieżowi ambasadorzy z GAUC wystosowali w imieniu studentów z sześciu kontynentów list do światowych przywódców podkreślający potrzebę wykorzystania umiejętności i zapału młodych ludzi do podejmowania pilnych działań na rzecz klimatu. Yenziwe Mbuyasa, Światowy Ambasador Młodzieży GAUC z Uniwersytetu Stellenbosch, oświadczył: „Młodzież na całym świecie jest zainteresowana działaniami na rzecz klimatu i gotowa podzielić się swoją pasją, spostrzeżeniami, intelektem i działaniami w celu ochrony naszej planety dla zrównoważonej przyszłości".

Opracowany przez kolejne pokolenie liderów klimatycznych dokument wzywa decydentów do przestrzegania zasad sprawiedliwości międzypokoleniowej i multilateralizmu oraz do poszerzenia kanałów, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli skutecznie uczestniczyć w zarządzaniu światowym klimatem.

„Poza byciem obserwatorami i wyrażaniem opinii młodzi ludzie są w stanie dokonać transformacyjnych zmian dzięki naszej mądrości i rozwiązaniom – powiedział Canyang Xie, Ambasador GAUC z Uniwersytetu Tsinghua. - Dzięki zróżnicowanym możliwościom i platformom wzmocnimy nasze przywództwo klimatyczne i poszerzymy horyzonty" – podkreślił Ghilan Mara Andreea, Ambasador GAUC z Londyńskiej Szkoły Ekonomicznej.

Całość listu można przeczytać tutaj.

Klimat X jest częścią kampanii GAUC 2022 Klimat x, która obejmuje szereg wydarzeń na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, takich jak szkolenie pilotażowe w zakresie przywództwa młodzieżowego Klimat x, Regionalne Forum Klimatyczne w Afryce, a także Światowy Szczyt Młodzieży „Klimat x" 2022 w sprawie przyszłości z zerową emisją oraz Światowy Młodzieżowy Tydzień Klimatyczny.

Michael R. Bloomberg, specjalny wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. działań i rozwiązań klimatycznych oraz założyciel Bloomberg L.P. i Bloomberg Philanthropies, powiedział: „Gdy mowa o walce ze zmianami klimatycznymi, młodzi ludzie zasługują na odpowiednie miejsce przy stole rozmów. Światowy Sojusz Uniwersytetów na rzecz Klimatu pomaga zapewnić to miejsce, wspierając jednocześnie ich pracę na rzecz budowania bardziej zrównoważonej przyszłości. Potrzeba nam kolejnych światowych, opartych na współpracy partnerstw takich jak to, aby dokonać szybszego postępu".

Jako partner zwołujący konferencję firma Bloomberg L.P jest dumna ze swojej udanej współpracy z GAUC i ogłasza, że udzieli 100 studentom z programu pilotażowego GAUC Klimat x bezpłatnego dostępu do nowo wydanego certyfikatu ESG przygotowanego przez Bloomberg L.P.

Kampania uzyskała również wsparcie Fundacji Rockefellera. Jej wiceprezes Elizabeth Yee zauważyła, że „GAUC uosabia międzynarodowy wysiłek, który jest niezbędny dla wszystkich pokoleń i branż, aby powstrzymać zmiany klimatyczne. Poprzez łączenie i wspieranie studentów na całym świecie GAUC przygotowuje młodych liderów klimatycznych do ich przyszłej roli i umożliwia im działanie już dziś".

