Z okazji Dnia Ziemi SodaStream zobowiązuje się do ocalenia w kwietniu miliona żółwi morskich

W ramach wieloletniej misji ograniczania ilości plastikowych odpadów jednorazowego użytku i zapobiegania ich przedostawaniu się do morza firma SodaStream nawiązała współpracę z SEE Turtles, organizacją pozarządową, która działa na rzecz ochrony żółwi morskich na całym świecie. Żółwie morskie odgrywają kluczową rolę w ekosystemach oceanów. Bez nich naturalna równowaga oceanów może ulec zachwianiu. W ramach omawianej inicjatywy marka zobowiązała się*, że przez cały kwiecień na każdy sprzedany na świecie saturator do wody gazowanej uratuje jednego młodego żółwia morskiego.

„W ramach odpowiedzialności ekologicznej firm SodaStream i jej obowiązku wobec planety nieustannie poszukujemy sposobów, aby nasze działania przynosiły lepsze rezultaty – skomentowała Karin Schifter-Maor, dyrektor ds. działalności międzynarodowej SodaStream. - W obecnym roku zrobiliśmy kolejny krok w tym kierunku, organizując naszą największą jak dotąd kampanię z okazji Dnia Ziemi, która będzie trwała przez cały kwiecień, co oznacza, że w SodaStream obchodzimy >>Miesiąc Ziemi<<. Wszechstronna kampania nie tylko pozwoli na zaangażowanie społeczeństwa w ograniczanie zanieczyszczania oceanu plastikowymi odpadami jednorazowego użytku, ale także stworzy możliwość uratowania zagrożonych żółwi morskich na całym świecie".

„Jestem zaszczycony, że mogę współpracować z SodaStream w zakresie ochrony środowiska poprzez zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające żółwiom morskim i naszym plażom. Jestem głęboko przekonany o słuszności tej sprawy. Mam nadzieję, że uda nam się zwrócić uwagę całego świata na ten naglący problem. Ogromnie się cieszę, że mogę być częścią tej wspaniałej inicjatywy. SodaStream rządzi! – powiedział David Hasselhoff. - Kampania SodaStream z okazji Dnia Ziemi będzie miała kluczowe znaczenie dla zwrócenia uwagi świata na konieczność walki o przetrwanie naszej planety. Każdy z nas musi odegrać swoją rolę w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Indywidualne zaangażowanie przyczyni się do zbudowania silnego fundamentu, który pozwoli zażegnać nadchodzące zagrożenie. Nie możemy milczeć".

„SEE Turtles z przyjemnością nawiąże współpracę z SodaStream w celu ratowania młodych żółwi morskich na całym świecie i promowania ograniczania zużycia odpadów z tworzyw sztucznych" – dodał prezes SEE Turtle, Brad Nahill. Poprzez nasz program „Miliard młodych żółwi" fundusze te wspomogą lokalne programy ochrony na ponad 20 ważnych plażach lęgowych w 16 krajach.

*poprzez przekazanie na rzecz SEE Turtles części dochodu z każdego sprzedanego na całym świecie saturatora

Pozostałe działania podejmowane przez spółkę w ramach Dnia Ziem

SodaStream podtrzymuje swoje zobowiązanie z ostatniego Dnia Ziemi, w ramach którego do 2025 roku ma ograniczyć liczbę zużytych plastikowych butelek jednorazowego użytku o 78 miliardów.

W ramach dodatkowego wsparcia szeroko zakrojonej kampanii SodaStream uruchamia jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie oparte na technologii rozszerzonej rzeczywistości, dzięki któremu każdy może uratować swojego własnego wirtualnego żółwika morskiego, pomagając mu bezpiecznie dotrzeć do oceanu. Pierwszą osobą, która wzięła udział w tym wyjątkowym doświadczeniu, był David Hasselhoff.

Jednocześnie firma SodaStream zachęca swoich pracowników na całym świecie do dalszego, osobistego zaangażowania na rzecz planety poprzez tworzenie możliwości wolontariatu i edukacji dla młodych ludzi w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz promowanie związanych z nim wartości wśród młodszych pokoleń.

SodaStream

SodaStream, podmiot należący do koncernu PepsiCo, jest wiodącą na świecie marką produkującą saturatory do wody gazowanej. Dzięki jej produktom możemy cieszyć się nieograniczonym dostępem do gazowanej wody bez zbędnego wysiłku, jednocześnie przyczyniając się do ratowania planety. Gazowana woda z saturatorów SodaStream to lepsze rozwiązanie zarówno dla konsumenta – ze względów zdrowotnych oraz z uwagi na łatwości przygotowania i łatwość w przenoszeniu – jak i dla planety – dzięki zastąpieniu nawet tysięcy plastikowych butelek jednorazowego użytku jedną wielorazową butelką SodaStream. Więcej informacji o SodaStream można znaleźć na stronie https://corp.sodastream.com oraz na profilach firmy na Facebook u , Instagram ie i YouTube.

SEE Turtles

SEE Turtles jest organizacją pozarządową z siedzibą w USA, która działa na rzecz ochrony żółwi morskich, organizując turystykę wolontariacką i zorientowaną na ochronę przyrody, a także realizując programy edukacyjne, takie jak Billion Baby Turtles (Miliard młodych żółwi) i „Too Rare To Wear" („Zbyt rzadkie, by stać się ozdobą"), jak również poprzez promowanie włączenia lokalnych społeczności w międzynarodowe działania na rzecz ochrony żółwi morskich. Wielokrotnie nagradzane programy SEE Turtles przyczyniają się do ratowania wykluwających się żółwi morskich na ważnych plażach lęgowych na całym świecie. SEE Turtles współpracuje z branżą turystyczną w celu położenia kresu handlowi skorupami żółwi oraz edukuje studentów i podróżników na temat możliwości pomocy w ratowaniu żółwi morskich.

