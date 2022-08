Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni spółka Shanghai Electric deklaruje, że będzie kontynuować działania na rzecz zacieśniania przyjaźni pomiędzy Chinami i Pakistanem

SZANGHAJ, 1 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Przyjaźni spółka Shanghai Electric ogłosiła, że będzie dalej konsekwentnie działać na rzecz pogłębiania przyjaźni chińsko-pakistańskiej i wspierania lokalnych społeczności w Pakistanie.

Rescue operation scene Shanghai Electric provides construction guidance for Pakistani employees

Dnia 28 marca w położonej z dala od ośrodków miejskich wiosce Varwai w dystrykcie Islamkot Tharparkar na terenie prowincji Sindh w Pakistanie wybuchł pożar. Ze względu na panujący w regionie suchy klimat żywioł szybko rozprzestrzenił się po całej wsi. Miejscowość ta, oddalona od większych ośrodków, dysponowała ograniczonymi możliwościami walki z ogniem.

W jej pobliżu znajdują się jednak należące do Shanghai Electric kopalnia węgla i elektrownie Thar. Dowiedziawszy się o pożarze, zespół projektowy uruchomił plan ratunkowy, tworząc tymczasowe dowództwo akcji pożarniczej, wydając instrukcje dotyczące jej prowadzenia oraz organizując wozy strażackie i strażaków, którzy wyruszyli na ratunek.

Pomogli oni uratować przed tragedią 38 rodzin i 86 domów. Firma dodatkowo zaoferowała programy edukacyjne i szkolenia dla miejscowych pracowników w zakresie zagadnień technicznych i bezpieczeństwa, jak również języka chińskiego i innych praktycznych dziedzin, z myślą o podniesieniu kwalifikacji mieszkańców lokalnych społeczności oraz współpracy kulturalnej i pogłębianiu przyjaźni pomiędzy oboma krajami.

Zorganizowana przez Shanghai Electric bohaterska walka z ogniem dowodem przyjaźni chińsko-pakistańskiej

Zespół dokonał szybkiej analizy sytuacji, opracowując optymalny plan ratunkowy, który przewidywał pozyskanie wody z pobliskich studni i szybkie przetransportowanie jej do dotkniętej klęską wsi beczkowozami o pojemności 50 m3. Po rozwiązaniu problemu zaopatrzenia w wodę podjęli działania zmierzające do odcięcia źródeł materiałów łatwopalnych w obrębie składu drewna, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Niezwłocznie po zatwierdzeniu planu dział projektowy kopalni węgla Thar zebrał pracowników i wysłał 6 spryskiwarek, 4 ładowarki oraz 52 ratowników do walki z ogniem.

Ogień okazał się silniejszy niż przewidywano, dlatego zwrócono się o wsparcie do działu projektowego elektrowni Thar, który wysłał na miejsce dwa samochody strażackie z agregatami wysokociśnieniowymi oraz dodatkową ekipę strażaków.

Działania w pierwszej kolejności skupiały się na ratowaniu życia i zdrowia, a dopiero później dobytku. Po ponad 6 godzinach wyczerpującej akcji udało się uratować 38 rodzin i 86 domów na terenie wioski. Żaden strażak nie został poszkodowany.

Akcja pożarnicza to zaledwie mały wycinek działań Shanghai Electric w obszarze społecznej odpowiedzialności i wspierania lokalnych społeczności. Od czasu uruchomienia kopalni węgla i elektrowni Thar spółka Shanghai Electric zorganizowała już szereg kampanii społecznych dla miejscowej ludności, w ramach których przekazano środki finansowe i rzeczowe, a także zaangażowano inżynierów i techników, którzy szkolili pracowników z Pakistanu w zakresie najlepszych praktyk związanych z realizacją inwestycji budowlanych. W celu zniwelowania barier językowych i ograniczeń wprowadzanych na terenie placu budowy, specjaliści ci przeprowadzili stanowiskowe i indywidualne szkolenia miejscowej ludności z myślą o stworzeniu pakistańskiego zespołu wykwalifikowanych fachowców.

Ponadto spółka zrealizowała szereg programów edukacyjno-szkoleniowych, m.in. w zakresie BHP, bezpiecznej obsługi oraz budowy sprzętu budowlanego, podstaw instalacji elektrycznych, a także zasad eksploatacji i budowy. Działania te nie tylko przyczyniły się do poprawy kompetencji miejscowej ludności, ale również położyły silny fundament pod zacieśnianie przyjaźni pomiędzy Chinami i Pakistanem.

Shanghai Electric

Spółka Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) to producent światowej klasy urządzeń wykorzystywanych w inteligentnych rozwiązaniach energetycznych oraz inteligentnych systemach produkcji przemysłowej oraz w inteligentnej infrastrukturze. Firma prowadzi działalność na całym świecie m.in. w branżach nowej energetyki, czystej i wydajnej energii, automatyki przemysłowej, wyrobów medycznych i ochrony środowiska.

