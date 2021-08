Z3 présente un nouvel encodeur de caméra H.265 4K conforme à la NDAA

LINCOLN, Nebraska, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- Z3 Technology, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'encodage de caméras IP, annonce la sortie du Z3-Q603-RPS, un système d'encodage vidéo H.265 compact capable de prendre en charge les résolutions 4K et HD.

En plus d'offrir la technologie de compression de bande passante la plus faible, le Z3-Q603-RPS prend également en charge la fonction Pan Tilt Zoom (PTZ) et le Wi-Fi, ce qui le rend idéal pour le streaming et l'enregistrement pour les applications vidéo embarquées, notamment : le médical, la surveillance, les drones et l'industrie.

« Ce nouveau système de caméra est unique grâce à la prise en charge de la vidéo de haute qualité fournie par Sony, associée à la flexibilité qu'il offre à nos clients », déclare Aaron Caldwell, PDG de Z3 Technology « Qu'il s'agisse d'intégration dans des applications vidéo embarquées renforcées et de vidéos avec horodatage ou coordonnées GPS, ou dans un cadre de drones où la caméra doit être contrôlée à distance via IP, le Z3-Q603-RPS s'en occupe. »

Le Z3-Q603-RPS est capable de coder des vidéos LVDS, HDMI ou composites. Sa conception polyvalente permet la diffusion et l'enregistrement vidéo simultanés. Pour améliorer la qualité et l'efficacité de la vidéo, les utilisateurs peuvent utiliser des fonctions telles que la région d'intérêt (ROI), la prévisualisation vidéo en direct dans l'interface utilisateur graphique Web et les commandes intégrées de la caméra Sony VISCA.

« Le nouvel encodeur de Z3 utilise idéalement les tous derniers blocs caméra zoom industrielle de Sony, notamment les nouveaux dispositifs FCB-EW9500H et FCB-EV9500M, offrant un zoom optique amélioré jusqu'à 50x avec une stabilisation d'image multi-axe sophistiquée », commente John Monti, directeur des solutions d'imagerie visuelle chez Sony Electronics « La combinaison de la capture d'images Sony avec les solutions d'encodage flexibles et de petite taille de Z3 est parfaitement adaptée aux systèmes d'imagerie embarqués compacts d'aujourd'hui, notamment les véhicules sans pilote conçus pour la navigation en surface, dans l'eau et en vol. »

Mesurant 50x40x38 mm et pesant 43 g, le Z3-Q603-RPS est l'offre la plus compacte de Z3. Les interfaces embarquées comprennent le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 802.11ac, le Gigabit Ethernet, RS-232 et RS-485. L'encodeur offre plusieurs options de contrôle à partir de l'interface utilisateur graphique Web, de série/SSH, d'ONVIF ou d'une API.

Le Z3-Q603-RPS est fabriqué aux États-Unis, est conforme à la loi sur l'autorisation de la défense nationale et est conforme aux profils S et T de l'ONVIF. Envoyez un e-mail à [email protected] ou rendez-vous sur le site Web pour en savoir plus.

À propos de Z3 Technology

Z3 Technology est un fabricant américain leader dans le domaine de l'encodage vidéo et des systèmes de caméras IP. Nos caméras sont dotées des dernières technologies de compression et de la plus haute résolution vidéo. Z3 peut être contacté par l'intermédiaire de notre réseau de distribution mondial ou de notre siège social :

Z3 Technology, LLC

100 N. 8th Street, Suite 250, Lincoln, NE 68508 USA

+1.402.323.0702

[email protected]

www.Z3technology.com

Sony est une marque déposée de Sony Corporation.

Related Links

z3technology.com



SOURCE Z3 Technology