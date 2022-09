Zaawansowana technologia w połączeniu z luksusem: jak S'Young International zmienia model sprzedaży detalicznej kosmetyków w Chinach dla międzynarodowych marek

SZANGHAJ, 2 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma S'Young International, główny chiński partner międzynarodowych marek kosmetycznych wchodzących na rynek chiński, uruchamia prawdziwie interaktywny, zaawansowany ekosystem detaliczny, rozszerzając swoją ofertę wielokanałową o nową powierzchnię handlową o wartości 10 mln USD – swój pierwszy sklep stacjonarny, SHUIYANGTANG, który zostanie otwarty 1 października 2022 r. SHUIYANGTANG zlokalizowany w Changsha, stolicy mediów (chińskie centrum mediów i sztuki) w centrum handlowym najwyższej klasy, International Finance Square (IFS), z dziennym przepływem klientów wynoszącym średnio 1,2 mln, jest doskonałym miejscem na zakupy.

S’Young International Co-founder & CEO Marshall Chen announced the official launch of SHUIYANGTANG and Genesis of Beauty Exhibition. Formulation Lab of SHUIYANGTANG

SHUIYANGTANG jest połączeniem wiodącej platformy internetowej z najwyższej klasy sklepem detalicznym w celu stworzenia kompleksowego rozwiązania w zakresie pielęgnacji i stylu życia. Wykorzystując swój natywny cyfrowo model biznesowy oparty na bezpośrednim kontakcie z klientem, S'Young uzupełnia doświadczenie chińskich klientów o możliwość korzystania i kupowania niszowych marek kosmetycznych w trybie bezpośrednim. Oznacza to zakończenie zamkniętej formuły firmy S'Young International opartej na sprzedaży stacjonarnej, zapewniając pełny zestaw rozwiązań dla globalnych partnerów w Chinach z możliwością pracy we wszystkich wymiarach i kanałach.

„Chiny zapewniają nowe możliwości dla zagranicznych marek kosmetycznych i teraz jest czas, aby wejść na ten rynek – mówi Marshall Chen, współzałożyciel i dyrektor generalny S'Young International. - Nasz model CP pomógł już wielu niszowym markom w poruszaniu się po skomplikowanym rynku wielokanałowym. Po dodaniu sklepu stacjonarnego SHUIYANGTANG S'Young oferuje jeszcze więcej możliwości dla marek, które chcą dotrzeć do 5 mln osób z chińskiej grupy konsumentów z segmentu premium".

Model CP firmy S'Young International wspiera międzynarodowych producentów w poruszaniu się po często trudnym i skomplikowanym rynku chińskim, współpracując z nimi w celu budowania ich pozycjonowania i strategii w zakresie marketingu, handlu detalicznego i łańcucha dostaw. Oferuje on kompleksowe rozwiązanie dla producentów umożliwiające zrównoważony wzrost w Chinach. Obecnie na skutek wcześniejszych ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących testów na zwierzętach wiele międzynarodowych marek prowadzi sprzedaż wyłącznie przez internet za granicą za pośrednictwem Hong Kongu. Jednakże wraz z pożądaną zmianą przepisów S'Young International znajduje się w doskonałej pozycji, aby jeszcze bardziej przybliżyć te marki nowym chińskim klientom dzięki swojemu sklepowi stacjonarnemu, który daje konsumentom możliwość samodzielnego wypróbowania produktów przed zakupem.

Jednocześnie S'Young International uruchomi flagowe sklepy online SHUIYANGTANG na trzech głównych platformach – Tmall Global, Douyin (Tik Tok w Chinach) i WeChat – nie tylko wzmacniając swoje referencje w zakresie rozwiązań wielokanałowych, ale także wspierając klientów w nowym sklepie detalicznym za pomocą kodów QR odpowiednich dla wielu kanałów online, które pozwalają na wygodę zakupów online, przy jednoczesnym testowaniu produktów osobiście, tworząc prawdziwie interaktywny ekosystem detaliczny.

SHUIYANGTANG Centrum urody

Koncepcyjny sklep o wartości 10 mln USD ma powierzchnię niemal 300 m2, podzieloną na cztery strefy funkcjonalne, z dodatkową powierzchnią ponad 74 m2. Dzięki kompetentnym doradcom ds. urody oraz wykorzystaniu interaktywnej technologii sztucznej inteligencji SHUIYANGTANG przyciągnie entuzjastów wysokiej klasy urody z całego kraju i zapozna ich z wyjątkową filozofią, historią i zaletami produktów niszowych marek kosmetycznych. Do obszarów tych należą:

- Elite Choice – dzięki cyfrowym dziełom sztuki i interaktywnym instalacjom, strefa Elite Choice to wydzielona część dla marek, w której mogą one zaprezentować swoją historię i atrakcyjność wizualną, a także przestrzeń, w której można wyeksponować najlepsze produkty do pielęgnacji skóry i urody wybrane przez każdego klienta. Obszar Elite Choice jest w całości oparty na rzeczywistych danych dotyczących konsumpcji i doświadczeniach użytkowników, co stanowi unikalną interakcję pomiędzy markami i klientami.

- Formulation Lab – przestrzeń doświadczalna dla produktów do pielęgnacji skóry i urody ze ścianą ekspozycyjną zawierającą filmy o produktach i zdjęcia głównych marek z całego świata. Na stoisku w centrum prezentowane są marki priorytetowe, a ustawienie i wygląd stoiska zmienia się w zależności od sezonu i aktualnych trendów. W strefie tej znajduje się również element dekoracyjny w postaci lasu, aby klienci mogli przekonać się o leczniczej mocy roślin.

- Perfume Gallery – innowacyjne, oddziałujące na różne zmysły miejsce do testowania zapachów, które łączy wrażenia wizualne, smakowe i zapachowe, aby zapewnić konsumentom niekończące się niespodzianki. W eleganckim i relaksującym otoczeniu klienci mogą wybrać ulubione spośród setek zapachów z niszowych salonów na ścianie wystawowej, delektując się przy tym ręcznie parzoną kawą od baristów.

- Dream Dresser – ekskluzywna i finezyjna toaletka zawierająca wysokiej klasy niszowe zagraniczne marki kosmetyków do makijażu. Dzięki regulowanemu oświetleniu toaletka zapewnia konsumentom niezapomniane doświadczenia blogerki kosmetycznej, która może samodzielnie wypróbować różnorodne nowe produkty w wyselekcjonowanej przestrzeni.

Cyfrowa analiza prowadzonych doświadczeń

S'Young International jest liderem w dziedzinie technologii cyfrowej, co znajduje odzwierciedlenie w wyjątkowym podejściu do zakupów w SHUIYANGTANG. Klientom oferuje się badanie urody za pomocą sztucznej inteligencji, zabawny i interaktywny sposób na poznanie swojego typu skóry i produktów w sklepie, które będą dla nich odpowiednie. Gdy wyniki analizy dokonanej przez sztuczną inteligencję będą gotowe, klienci zostaną skojarzeni z dedykowanym im menedżerem urody, który poleci im odpowiednie produkty w oparciu o typ skóry i wymagania oraz zaoferuje różne możliwości, prezenty i bony, w tym stylizację, pielęgnację brwi i zalecenia dotyczące makijażu. To wyjątkowe rozwiązanie cyfrowe nie tylko uatrakcyjnia wrażenia klienta, ale także zapewnia skuteczną pomoc przy zakupie.

SHUIYANGTANG będzie koncentrować się na wprowadzaniu znakomitych marek kosmetycznych na całym świecie, otrzymując maksymalne wsparcie zarówno w promocji stacjonarnej, jak i w ekspozycji. Średnie wydatki w sklepach z popularnymi kolekcjami kosmetyków wynoszą 100 USD, natomiast docelowa grupa klientów SHUIYANGTANG powinna wydać 300-500 USD.

Marshall Chen, współzałożyciel i dyrektor generalny S'Young International wyjaśnia: „Grupa konsumentów z segmentu premium w Chinach przekracza 5 mln osób, a SHUIYANGTANG ma na celu oficjalne zaspokojenie ich potrzeb. Oprócz doskonałej lokalizacji i wysokiej klasy centrum handlowego SHUIYANGTANG powiąże swoją docelową grupę klientów poprzez model sklepu – salonu wystawienniczego z niepowtarzalnym zapleczem cyfrowym. Tak wygląda przyszłość piękna".

Model ekskluzywnego sklepu – salonu wystawienniczego w dziedzinie urody

Aby powołać do życia „wystawowy" sklep SHUIYANGTANG, S'Young International będzie gospodarzem najbardziej ekskluzywnej na świecie wystawy z dziedziny urody zatytułowanej „Geneza piękna – 100 lat kolekcji piękności" oraz oficjalnie wprowadzi na rynek nowy model biznesowy SHUIYANGTANG „sklep – salon wystawienniczy", tworząc nową sieć sprzedaży detalicznej, która ma przyciągnąć miliony lokalnych konsumentów luksusowych kosmetyków.

Marshall Chen kontynuuje: „Naszym celem jest ożywienie piękna w ciekawy i innowacyjny sposób skierowany do naszych konsumentów. Zespół S'Young stworzył tę najlepszą w swojej klasie Wystawę z pasji i z niecierpliwością obserwuje przyszłość branży kosmetycznej w Chinach. Chcielibyśmy pomóc każdemu konsumentowi odkryć jego najbardziej pewne siebie >>ja<< poprzez wesołą, interaktywną wizję SHUIYANGTANG".

Wystawa, której otwarcie nastąpi 31 sierpnia 2022 roku, będzie towarzyszyć otwarciu sklepu w Changsha i wszystkich przyszłych sklepów. Składająca się z 71 tys. elementów kolekcja obejmie zbiory kosmetyków i urody ze wschodu i zachodu oraz przypomni ważne momenty w stuleciu piękna.

Ta ważna ekspozycja o wartości ponad 15 mln USD obejmie oryginalne, niezwykle pożądane przedmioty należące do pionierów światowego piękna, które zostaną zaprezentowane po raz pierwszy dzięki uprzejmości pana Qiu, znanego chińskiego kolekcjonera, który użyczył ich na potrzeby wystawy. Znajdzie się tam również ekskluzywna instalacja artystyczna „Zapachowa mgiełka" stworzona specjalnie na wystawę przez brytyjskiego pioniera zapachów Jo Malone CBE i znanego azjatyckiego artystę Lee Seung Koo, założyciela DDINGGU Art IP.

Ekspozycja odbywająca się na International Finance Square (IFS) będzie trwała przez trzy miesiące, od 1 września do 30 listopada, i zgromadzi ponad 100 tys. konsumentów i entuzjastów piękna z segmentu premium.

Przyszłość branży pielęgnacji w Chinach

W miarę jak marki rozrastają się a ich działalność staje się coraz bardziej globalna, rośnie ich zapotrzebowanie na nowych klientów i rynki. Rynek kosmetyczny w Chinach (łączna wartość rynków kosmetyków kolorowych i pielęgnacji skóry) w 2020 roku osiągnął wartość 329,7 mld CNY (51 mld USD) i według danych Euromonitor International będzie odnotowywał stały roczny wzrost (CAGR) na poziomie 11,18% do 2025 roku, kiedy to jego całkowita wartość osiągnie 560 lnd CNY (86,7 mld USD). Jednakże ta ogromna szansa może również wiązać się z wyzwaniami, dlatego jeżeli marka zamierza z powodzeniem rozpocząć działalność w Chinach, musi znaleźć partnera, który będzie poruszał się po tych specyficznych dla danego kraju wymaganiach, a także będzie rozwijał i chronił kapitał marki. S'Young International jest taką odpowiedzią dla licznych producentów od ponad 16 lat i nadal będzie wprowadzać międzynarodowe niszowe marki luksusowe do Chin. Marce zależy na tym, aby stać się najlepszym światowym centrum urody.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1889713/image_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1889712/image_2.jpg

SOURCE S'Young Group Co., Ltd.