Začínajúce firmy sa môžu prihlásiť do globálnej investičnej výzvy s výhrou 5 miliónov USD v Connecticute

VentureClash 2019 vyhlasuje nové kolo prihlasovania do súťaže v Tel Avive

ROCKY HILL, Connecticut, 4. februára 2019 /PRNewswire/ -- Connecticut Innovations (CI), popredný poskytovateľ financií a podpory pre inovatívne a rozvíjajúce sa firmy na východnom pobreží, dnes oznámil, že otvára nové kolo prihlasovania do súťaže VentureClash. Ide už o štvrtý ročník celosvetovej investičnej výzvy s výhrou 5 miliónov USD pre spoločnosti v rannom štádiu rozvoja so zameraním na digitálne zdravie, finančnú technológiu, poisťovaciu technológiu a firmy podnikajúce vo sfére Priemyslu 4.0.

Ceny

Investičné ocenenia dosahujú výšku 5 miliónov USD, pričom najvyššia udelená cena predstavuje 1,5 milióna USD. O zvyšných 3,5 miliónoch USD rozhoduje porota v deň ich slávnostného udelenia.

Prihlášky

Prvé kolo prihlášok do súťaže VentureClash začína 1. februára 2019 a záujemcovia môžu predložiť svoje prihlášky do 7. júna 2019. Po dvoch kolách posudzovania bude do finále v Connecticute na jeseň prizvaných približne 10 spoločností, aby osobne zabojovali o investičné ceny. Externá porota potom rozhodne o víťazných firmách výzvy VentureClash 2019.

Oprávnení účastníci

Spoločnosť môže byť oprávneným účastníkom súťaže, ak:

Podniká dlhšie ako 12 mesiacov

Má platiacich zákazníkov alebo zákazníkov, ktorí aktívne testujú produkty prihlásenej spoločnosti

Má presvedčivý podnikateľský plán, ktorý sa odvíja od prítomnosti v štáte Connecticut – táto podmienka sa týka domácich aj medzinárodných záujemcov

– táto podmienka sa týka domácich aj medzinárodných záujemcov Podniká v oblasti digitálneho zdravia, finančných technológií (fintech), poisťovacích technológií (insurtech) alebo vo sfére Priemyslu 4.0 (vrátane trvalo udržateľných materiálov a zdrojov).

Okrem každoročnej prezentácie návrhov usporiada VentureClash tohto roku vo štvrtok 23. mája 2019 aj súťaž návrhov v Tel Avive. Na podujatie budú prizvané sľubné firmy z Izraela, ktoré zabojujú o odmenu vo výške 500 000 USD od spoločnosti Connecticut Innovations, o miesto v semifinále súťaže VentureClash 2019 a grant vo výške 5 000 USD na návštevu Connecticutu v auguste. Podniky, ktoré sa plánujú zapojiť do súťaže v Tel Avive, musia predložiť svoje prihlášky do piatku 15. marca 2019.

„V Tel Avive je obrovská koncentrácia rýchlo rastúcich startupov," hovorí Matt McCooe, generálny riaditeľ spoločnosti Connecticut Innovations. „V priebehu ostatných rokov sa do semifinále a finále našej súťaže dostalo mnoho izraelských podnikov. Tento rok sme sa rozhodli premiestniť VentureClash do Izraela a spoznať tu spoločnosti, ktoré sú pripravené na expanziu do USA."

Viac informácií o kvalifikácii, požiadavkách, usmerneniach a prihláškach nájdete na: www.ventureclash.com.

O súťaži VentureClash

VentureClash je celosvetová investičná výzva spoločnosti Connecticut Innovations, ktorá sa zameriava na začínajúce spoločnosti. Táto výzva vznikla v roku 2016 a snaží sa identifikovať spoločnosti s vysokým potenciálom v oblasti digitálneho zdravia, finančných technológií, poistných technológií a priemyslu 4.0, ktoré dostanú možnosť súťažiť o investície vo výške 5 miliónov dolárov. Viac informácií nájdete na: www.ventureclash.com.

O spoločnosti Connecticut Innovations Inc.

Connecticut Innovations je strategické centrum pre rizikový kapitál v Connecticute, ktoré poskytuje finančné prostriedky a kontinuálnu podporu pre začínajúce technologické spoločnosti. Popri rizikovom kapitále a strategickej pomoci poskytuje táto spoločnosť začínajúcim podnikom aj finančnú pomoc na podporu inovácií a spoluprácu prostredníctvom robustnej siete partnerov a odborníkov. Viac informácií nájdete na: www.ctinnovations.com

