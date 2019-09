Zadarma présente son nouveau système gratuit de GRC et propose une interface en allemand

- Zadarma, un opérateur télécom en nuage, a lancé son tout dernier produit – un système de gestion de la relation client – dont l'interface est disponible dans une langue de plus : l'allemand

BOURGAS, Bulgarie, 18 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Zadarma, un opérateur télécom en nuage créé en 2006, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de ZCRM – le dernier né de sa vaste gamme de services de télécommunications. Son système de gestion de la relation client (GRC) offre une solution complète et conviviale aux équipes et aux départements de différentes tailles.

Le nouveau système de GRC de Zadarma fait partie intégrante des autres services, comprenant, mais sans s'y limiter, le système téléphonique commercial gratuit équipé de paramètres avancés de RVI, l'enregistrement d'appel, le renvoi d'appel, la configuration de réponse automatique et d'autres caractéristiques essentielles. Ce système permet aux entreprises de bénéficier de communications vocales intégrées.

ZCRM intègre les caractéristiques indispensables pour des communications réussies avec les clients existants et potentiels :

Appels vers les clients et les partenaires en un seul clic depuis l'interface

Création automatique de leads lors d'appels entrants et sortants depuis et vers des numéros inconnus

Cartes-clients comprenant un historique complet des échanges : notes, documents, enregistrements d'appels et autres.

Présentation pratique des tâches en cours : affichage de la liste, du kanban et du calendrier

Les rapports humains sont la base du succès commercial dans tous les secteurs d'activité. Disposer d'une base de données structurée et pratique des clients et des partenaires comprenant l'historique des échanges peut éminemment faciliter ces rapports.

ZCRM est gratuit et peut être installé en quelques minutes.

Zadarma a ajouté une interface dans une sixième langue : l'allemand. Les utilisateurs germanophones peuvent désormais profiter du site Web et d'un compte personnel dans leur langue maternelle.

À propos de Zadarma :

Zadarma est une société internationale de télécommunications en nuage, créée il y a plus de douze ans. Elle fournit aux entreprises et aux particuliers des numéros de téléphone virtuels de 100 pays du monde entier, un PBX en nuage gratuit, un suivi des appels et des widgets gratuits pour les sites Web, dont CallBack et Click-to-Call. Plus de 1 300 000 clients à travers le monde lui font confiance.

Elena Volozova,

Zadarma Project,

Tél. +1 (857) 302-74-37

elena.volozova@zadarma.com

