Zahájení šestého zasedání Obchodní rady mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy: Rychlé testování podporuje oživení obchodu

NING-PO, Čína, 21. června 2021 /PRNewswire/ -- Dne 8. června 2021 se ve městě Ning-Po v provincii Če-ťiang konalo šesté zasedání Obchodní rady mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Zástupci obchodních komor a podniků z Číny a zemí střední a východní Evropy na setkání uvedli, že obnova obchodu vyžaduje společné úsilí všech stran v souvislosti s pokračujícím šířením koronaviru po celém světě. Zástupkyně čínských podniků, paní Li Siang, zakladatelka a generální ředitelka společnosti Coyote Bioscience (Beijing) Co., Ltd., uvedla: „Jsme ochotni využít rychlé testování nukleových kyselin, které nabízí výsledek do 30 minut, abychom pomohli obnovit obchod v postepidemické éře. Rychlé testování hraje klíčovou roli při testování potravin, celním odbavování při obchodování a cestování a při připravenosti a reakci na COVID-19 na celém světě.

Slavnostního zahájení se zúčastnili a projevy přednesli Kao Jen, předseda CCPIT, Čeng Šan-ťie, guvernér provincie Če-ťiang, Robert Tomanek, náměstek ministra hospodářského rozvoje, práce a technologií Polska, László Balogh, náměstek státního tajemníka ministerstva financí Maďarska a další představitelé států a zástupci obchodní rady.

Kao Jenn uvedl, že v uplynulém roce se členové Obchodní rady mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy spojili v boji proti COVID-19, pomohli společnostem obnovit práci a výrobu a přispěli svým dílem k oživení a rozvoji světové ekonomiky. Rada CCPIT je ochotna posílit spolupráci se členy rady s cílem navázat obchodní a investiční spolupráci mezi podniky.

