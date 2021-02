Заявление Supermicro относительно утверждений Bloomberg

Supermicro подтверждает безопасность своей продукции, опровергая публикацию Bloomberg

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 13 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- КомпанияSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), являющаяся одним из мировых лидеров в области корпоративных вычислений, хранения информации, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, решительно опровергает точность информации, представленной в недавней публикации Bloomberg.

Сообщение Bloomberg представляет собой смесь разрозненных и недостоверных утверждений, относящихся к временам многолетней давности. В нем делаются надуманные выводы, которые в очередной раз не выдерживают критики. На самом деле, в прошлом месяце Агентство национальной безопасности вновь сообщило изданию Bloomberg о том, что подтверждает свои комментарии 2018 года, а в отношении его новых претензий заявило, что Bloomberg «не может подтвердить, что этот инцидент или последующие ответные действия, описанные в публикации, когда-либо имели место». Несмотря на утверждения Bloomberg о предполагаемых расследованиях в отношении национальной или кибербезопасности, проводившихся более 10 лет назад, компания Supermicro никогда не контактировала с правительством США или какими-либо из наших партнеров или клиентов по поводу этих предполагаемых расследований.

Никаких выводов по итогам этих предполагаемых расследований Bloomberg не представил. Кроме того, Bloomberg не смог подтвердить нам даже тот факт, что какое-либо из предполагаемых расследований вообще проводилось. Напротив, некоторые из правительственных учреждений США, которые, по утверждению Bloomberg, инициировали расследования, продолжают использовать нашу продукцию на протяжении многих лет.

Осознавая, что угрозы безопасности постоянно нарастают, мы не теряем бдительность и решаем проблемы сразу, как только о них узнаем. Например, много лет назад один из сотрудников Intel заявил о проблеме, наличие которой мы не смогли проверить, но в целях перестраховки мы незамедлительно приняли меры для ее решения. Мы всегда высоко ценили свое тесное сотрудничество с Intel, прочность которого проверена временем. Кроме того, сайт обновления, упомянутый в статье Bloomberg, давно устарел и уступил место новой, защищенной технологии (HTTPS). И наконец, кибератаки, о которых мы сообщили в 2019 году, были расследованы, устранены и, как было установлено, не оказали влияния на наш бизнес, продукцию и хозяйственную деятельность.

К сожалению, Bloomberg продолжает предпринимать попытки возродить свою лживую историю 2018 года, вызвавшую широкое недоверие. В ответ на эти голословные утверждения заявляем, что мы никогда не находили никаких вредоносных чипов даже после привлечения сторонней организации, специализирующейся в сфере безопасности, для проведения независимого расследования в отношении нашей продукции.

Кроме того, ни один из наших клиентов или государственных учреждений никогда не сообщал нам о том, что когда-либо обнаруживал такие чипы. В 2018 году это сообщение было публично опровергнуто рядом представителей государственного и частного секторов. Тогдашний министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен (Kirstjen Nielsen) сообщила, что у ведомства «нет никаких доказательств, подтверждающих эту статью», тогдашний Директор Национальной разведки Дэн Коутс (Dan Coats) заявил, что «мы не видели никаких доказательств» манипулирования продуктами Supermicro, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй (Christopher Wray) рекомендовал должностным лицам «быть аккуратнее с тем, что вы читаете» в связи с утверждениями Bloomberg 2018 года, а глава Apple Тим Кук (Tim Cook) сказал: «Это стопроцентная ложь, здесь нет ни капли правды» — и настоятельно рекомендовал изданию Bloomberg «поступить правильно» и «отказаться от своего вымысла». АНБ тогда заявляло, что сообщение Bloomberg вызвало у него «недоумение», и не смогло его подтвердить.

Supermicro — успешная американская компания, основанная в 1993 году и имеющая свою штаб-квартиру в Сан-Хосе (шт. Калифорния). Нашими главными приоритетами являются качество, безопасность и надежность выпускаемой нами продукции, и мы постоянно внедряем в свою деятельность новые и усовершенствованные защитные функции и процессы, а также расследуем проблемы безопасности, доводимые до нашего сведения, и работаем над устранением любых проблем.

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов и хранилищ — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу "We Keep IT Green®", и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

