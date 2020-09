Zakladatelé firmy Jet It zřizují mezinárodní společnost JetClub

JetClub převezme dodávku dvou dalších letadel HondaJets a navýší tak celkový počet tryskáčů, které má Jet It k dispozici, na sedm

GREENSBORO, Severní Karolína, 15. září 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Jet It byla založena dvěma bývalými obchodními řediteli společnosti Honda Aircraft, Glennem Gonzalesem a Vishalem Hiremathem, s cílem překlenout propast mezi nepravidelnými soukromými charterovými lety a přespříliš drahými soukromými leteckými službami.

Jet It je letecká společnost založena letci. Její nabídka míří na nezaplněnou díru na trhu a udržuje si tak vysokou poptávku po svých službách.

Jen v prvním úplném kalendářním roce provozu byl růst firmy Jet It fenomenální. Jet It je největším poskytovatelem letů s letadly HondaJets v Severní Americe a má nakročeno k navýšení počtu své letadlové flotily na dvouciferné číslo do konce letošního roku. Společnost začínala v roce 2018 se třemi členy, včetně dvou zakladatelů, a v současnosti je zde zaměstnáno více než padesát lidí.

Spoluzakladatelé Gonzales a Hiremath nyní vykračují vstříc mezinárodní expanzi spuštěním JetClubu. S dodáním prvního JetClub HondaJetu dorazí jejich inovativní hybridní model do Evropy a Asie. Kromě představení nové služby pro soukromé lety poskytne JetClub v Evropě a Asii konzistentní zážitek dosavadním majitelům letadel Jet It cestujícím do těchto destinací. Stejný přístup a dostupnost soukromých tryskáčů budou poskytnuty členům JetClubu, kteří budou mít namířeno do Severní Ameriky. Hlavním cílem společnosti je vytvoření dvou leteckých služeb na klíč.

V jihovýchodní Asii a Indii je JetClub koncipován jako členská soukromá přepravní společnost, zatímco v Evropě nabízí službu hybridního spoluvlastnictví. JetClub umožní jednotlivcům a podnikům jak dostupnou přepravu v rámci jejich regionů, tak přístup k mezinárodní flotile, bude-li třeba vycestovat do jiných oblastí. JetClub předpokládá, že do poloviny roku 2021 bude operovat napříč celou jihovýchodní Asií a Evropou.

„Po úspěchu a pozitivním přijetí našeho projektu Jet It v Severní Americe jsme uvěřili, že máme možnost stát se světovým lídrem v poskytování dostupných soukromých přepravních služeb. Spuštění JetClubu je dalším krokem vstříc tomuto cíli," prohlásil Hiremath.

Gonzales dodal: „Máme v plánu zopakovat náš severoamerický úspěch i v Evropě a v Asii se stejně výjimečnou úrovní zákaznických služeb, která je pro naši společnost typická. Členové/vlastníci mohou zavolat na naši mezinárodní recepci a my jim zajistíme přepravu po daných oblastí. V některých zemích bez FBO služeb a soukromých terminálů zřídíme pozemní VIP služby, které budou naše cestující provázet imigračními a letištními terminály."

