Zakladatelia firmy Jet It zriaďujú medzinárodnú spoločnosť JetClub

JetClub prevezme dodávku do dvoch ďalších lietadiel HondaJets a navýši tak celkový počet tryskáčov, ktoré má Jet It k dispozícii, na sedem

GREENSBORO, North Carolina, 17. septembra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Jet It bola založená dvoma bývalými obchodnými riaditeľmi spoločnosti Honda Aircraft, Glennom Gonzalesom a Vishalom Hiremathom, s cieľom preklenúť priepasť medzi nepravidelnými súkromnými charterovými letmi a príliš drahými súkromnými leteckými službami.

Jet It je letecká spoločnosť založená letcami. Jej ponuka sa zameriava na nezaplnenú dieru na trhu a udržiava si tak vysoký dopyt po svojich službách.

Expanding Worldwide Private Aviation: Jet It offers hybrid ownership in North America while JetClub offers membership in Southeast Asia and India, and hybrid co-ownership in Europe.

Len v prvom úplnom kalendárnom roku prevádzky bol rast firmy Jet It fenomenálny. Jet It je najväčším poskytovateľom letov s lietadlami HondaJets v Severnej Amerike a smeruje k navýšeniu počtu svojej lietadlovej flotily na dvojciferné číslo do konca tohto roka. Spoločnosť začínala v roku 2018 s tromi zamestnancami, vrátane dvoch zakladateľov, a v súčasnosti je tu zamestnaných viac ako päťdesiat ľudí.

Spoluzakladatelia Gonzales a Hiremath teraz vykračujú smerom k medzinárodnej expanzii spustením JetClubu. S dodaním prvého JetClub HondaJet dorazí ich inovatívny hybridný model do Európy a Ázie. Okrem predstavenia novej služby pre súkromné lety poskytne JetClub v Európe a Ázii konzistentný zážitok doterajším majiteľom lietadiel Jet It cestujúcim do týchto destinácií. Rovnaký prístup a dostupnosť súkromných lietadiel bude poskytnutá členom JetClubu, ktorí budú mať namierené do Severnej Ameriky. Hlavným cieľom spoločnosti je vytvorenie dvoch leteckých služieb na kľúč.

V juhovýchodnej Ázii a Indii je JetClub koncipovaný ako členská súkromná prepravná spoločnosť, zatiaľ čo v Európe ponúka službu hybridného spoluvlastníctva. JetClub umožní jednotlivcom a podnikom dostupnú prepravu v rámci ich regiónov, a aj prístup k medzinárodnej flotile, ak bude treba vycestovať do iných oblastí. JetClub predpokladá, že do polovice roka 2021 bude poskytovať služby naprieč celou juhovýchodnou Áziou a Európou.

"Po úspechu a pozitívnom prijatí nášho projektu Jet It v Severnej Amerike sme uverili, že máme možnosť stať sa svetovým lídrom v poskytovaní dostupných súkromných prepravných služieb. Spustenie JetClubu je ďalším krokom smerom k tomuto cieľu," vyhlásil Hiremath.

Gonzales dodal: "Máme v pláne zopakovať náš severoamerický úspech aj v Európe a v Ázii s rovnako výnimočnou úrovňou zákazníckych služieb, ktoré sú pre našu spoločnosť typické. Členovia/vlastníci môžu zavolať na našu medzinárodnú recepciu a my im zabezpečíme prepravu do daných oblastí. V niektorých krajinách bez FBO služieb a súkromných terminálov zriadime pozemné VIP služby, ktoré budú našich cestujúcich sprevádzať imigračnými a letiskovými terminálmi. "

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1273802/IMG_7167__1.mp4

